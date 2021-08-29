Форвард «Химок» Адеми: Моя цель - выйти с командой в еврокубки

Нападающий «Химок» Кемаль Адеми заявил о том, что вместе с подмосковным клубом он рассчитывает пробиться в еврокубки на следующий сезон.

Напомним, что 25-летний швейцарец перешел в российскую команду 10 августа. Сумма его трансфера составила 800 тысяч евро. В трех матчах РПЛ игрок отдал один ассист.

– Мне очень нравится менталитет в России, а также то, как здесь относятся друг к другу люди. Лично моя цель – выйти с этой командой в еврокубки. Если нам это удастся, то к красно-черным будет приковано много внимания: как такой небольшой клуб смог достичь значимых успехов. Это отличная возможность для развития нашей молодой команды, – цитирует Адеми пресс-служба химчан.

После шести туров чемпионата России подопечные Игоря Черевченко занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков. Отставание от еврокубковой зоны составляет шесть очков.

10 сентября «Химки» сыграют в гостях против «Спартака».