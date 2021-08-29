Новичок «Спартака» Кофрие: Хочу помочь клубу завоевать чемпионство в год своего столетия

Новый защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие побывал на домашнем стадионе красно-белых, примерил спартаковскую форму и ответил на вопросы пресс-службы.

«У меня потрясающие впечатления от стадиона, города и клуба. Быть здесь - это великолепно. Знаю, что этот клуб с богатым прошлым. Хочу помочь «красно-белым» стать чемпионом в год своего столетия.

Добавим, что общая стоимость перехода игрока составила три миллиона евро, из которых 500 тысяч будут выплачены агенту футболиста. За время пребывания в «Сент-Труйдене» игрок провел 25 матчей и забил один гол при одном ассисте.