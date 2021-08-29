«Ювентус» хочет арендовать Икарди

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди может вернуться в чемпионат Италии в нынешнее трансферное окно.

Как сообщает Corriere Della Sera, в услугах 28-летнего аргентинца заинтересован «Ювентус», намеренный усилить свою атакующую линию после ухода из клуба Криштиану Роналду. Отмечается, что туринцы готовы взять футболиста в аренду до конца сезона с возможностью выкупа следующим летом.

Напомним, Икарди перешел в «ПСЖ» в июле 2020 года из «Интера» за 50 миллионов евро. Всего за парижан он отыграл 66 матчей, забил 35 голов и отдал 10 ассистов. Его контракт рассчитан до конца июня 2024-го.

В Италии нападающий также выступал за «Сампдорию».