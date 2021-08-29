Тухель рассказал, почему он заменил Канте в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель после матча третьего тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:1) рассказал о состоянии полузащитника Н'Голо Канте.

«Канте получил травму. Он пропустил часть матча с «Арсеналом» из-за боли в лодыжке и легкого воспаления. В общем, ничего серьезного там нет, так как Канте смог вернуться к тренировкам. В игре с «Ливерпулем» в одном из эпизодов борьбы за мяч, думаю, он снова вывихнул лодыжку и испытал те же ощущения, что и перед игрой с «Арсеналом». Из-за этого он потерял скорость, и нам пришлось произвести замену», - цитирует Тухеля пресс-служба «Челси».

После трех туров «Ливерпуль» и «Челси» набрали по 7 очков. То же самое у «Эвертона» и «Вест Хэма». Эти четыре команды в настоящее время возглавляют турнирную таблицу Премьер-лиги.