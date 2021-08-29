«Лестер» намерен подписать форварда «Аякса» Нереса

Руководство «Лестера» хочет приобрести флангового нападающего «Аякса» Давида Нереса.
Согласно информации Ajax Show Time, английский клуб надеется успеть подписать 24-летнего бразильца до конца летнего трансферного окна. Отмечается, что амстердамцы готовы вступить в переговоры по трансферу своего игрока.
Напомним, Нерес перешел в «Аякс» зимой 2017 года. С тех пор он провел за команду 161 матч, в которых он забил 43 гола и отдал 39 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.
Портал Transfermarkt оценивает форварда в 27 миллионов евро.
источник: Ajax Show Time