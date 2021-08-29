Сутормин получил вызов в сборную России, заменив Петрова

Пресс-служба Российского футбольного союза сообщила о том, что фланговый полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин получил вызов в сборную России на ближайшие матчи отбора к чемпионату мира-2022.

По информации источника, 27-летний игрок заменит в составе национальной команды правого защитника Сергея Петрова, получившего травму во время вчерашней тренировки в сборной.

Напомним, что в нынешнем сезоне Сутормин принял участие в шести встречах петербургского клуба, забив два гола и отдав один ассист.

1 сентября подопечные Валерия Карпина сыграют против сборной Хорватии. Спустя три дня российская команда встретится с Кипром. Заключительная встреча в рамках сентябрьских матчей отбора к ЧМ пройдет 7 сентября – соперником россиян станет Мальта.