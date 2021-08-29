Старший врач сборной России: Петров получил травму правой голени

Старший врач сборной России Владимир Хайтин рассказал о характере повреждения флангового защитника национальной команды Сергея Петрова.

Ранее стало известно о том, что 30-летнего футболиста в составе сборной заменит хавбек «Зенита» Алексей Сутормин

– Во время вчерашней тренировки Петров получил травму правой голени. По результатам проведенного осмотра и дополнительного обследования было выявлено повреждение мышц голени, которое не позволит полноценно готовиться к предстоящим играм. Тренерским и медицинским штабами сборной команды совместно с врачами «Краснодар» принято решение о продолжении лечения игрока в условиях клуба, – цитирует Хайтина пресс-служба РФС.

В нынешнем сезоне Петров отыграл за краснодарский клуб четыре матча, заработав одну желтую карточку. Отметим, что в составе национальной команды защитник провел пять встреч, забил один гол и сделал две результативных передачи.

Напомним, в сентябре подопечные Валерия Карпина проведут три матча в рамках отбора к ЧМ-2022. Их соперниками станут Хорватия (1 сентября), Кипр (4 сентября) и Мальта (7 сентября).