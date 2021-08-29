Динияр Билялетдинов - о переходе Кофрие: Это кто вообще такой?

Экс-спартаковец Динияр Билялетдинов в беседе с «СЭ» рассказал о переходе защитника Максимилиано Кофрие.

«Кто это вообще? Об этом футболисте сложно что-то сказать, я не слежу за чемпионатом Бельгии. Его никто не знает, возможно, это какой-то нераскрытый талант, который в будущем будет стоить в десять раз дороже, чем его трансфер, и станет хорошей заменой Жиго. Надо смотреть на этого игрока, мы надеемся на лучшее», - сказал Биляледтинов в беседе с корреспондентом «СЭ».

Добавим, что общая стоимость перехода игрока составила три миллиона евро, из которых 500 тысяч будут выплачены агенту футболиста. За время пребывания в «Сент-Труйдене» игрок провел 25 матчей и забил один гол при одном ассисте.