Роберт Левандовски: Я не думаю о личных достижениях, а работаю на команду

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал результат матча третьего тура немецкой бундеслиги с берлинской «Гертой» (5:0). Польский нападающий в этой встрече сделал хет-трик.

«Мы полностью контролировали игру и забили много голов. Конечно, я всегда голоден, но особенно с точки зрения физики сейчас чувствую себя очень хорошо. Возможно, даже лучше, чем три года назад. Я не думаю о результате. В каждом матче я концентрируюсь на своих задачах. Я не думаю о личных достижениях», - цитирует Левандовски пресс-служба «Баварии».

Напомним, перед игрой Левандовски был признан лучшим футболистом года Германии от компании Kicker. Также польский нападающий забил в 13-м матче Бундеслиги подряд, установив личный рекорд.

Левандовски является пятикратным лучшим бомбардиром Кубка и чемпионата Германии.