Александр Мостовой: Тедеско в «Спартаке»? В Европе он никому не нужен, а здесь все карты в руки

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой оценил возможное возвращение Доменико Тедеско на пост главного тренера красно-белых.

Ранее в СМИ появилась информация о первых контактах между представителями московской команды и немецкого специалиста относительно возможного возвращения в Россию.

– В Европе никому не нужен, а здесь все карты в руки. У нас всем рады. Уже никто не знает, пойдет ли на пользу возможное возвращение. Настолько все запутанно. Что у нас только в футболе не происходит… уже ничему не удивляешься. Будь, что будет. Второе место с Тедеско? Вторые места и с другими тренерами были. С Каррерой было первое место впервые за 16 лет. Ясно, что в памяти остаются последние, – цитирует Мостового «Чемпионат».

На данный момент «Спартак» возглавляет Руй Витория – он присоединился к клубу 1 июня этого года, подписав контракт на два года. Под его руководством москвичи приняли участие в восьми матчах, одержали две победы, один раз сыграли вничью и потерпели пять поражений.

После шести туров РПЛ красно-белые занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков.