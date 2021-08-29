«ПСЖ» внес Месси в заявку команды на матч с «Реймсом»

Пресс-служба «Пари Сен-Жермен» опубликовала заявку команды на матч четвертого тура чемпионата Франции с «Реймсом».
Отметим, что в состав команды был включен форвард Лионель Месси. Таким образом, аргентинец может дебютировать за парижан.
Напомним, Месси перешел в «ПСЖ» 10 августа в статусе свободного агента, подписав с клубом двухлетний контракт.
Игра с «Реймсом» состоится сегодня, 29 августа. Начало встречи – в 21:45 мск.
После трех туров подопечные Маурисио Почеттино занимают второе место в турнирной таблице лиги 1, набрав девять очков.