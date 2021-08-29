Россиянин Тарасов выиграл серебряную медаль на Паралимпиаде в Токио

Российский пловец Денис Тарасов завоевал серебряную медаль на дистанции 50 вольным стилем в классе S9 на Паралимпиаде в Токио. Об этом сообщает «МК-Спорт».

Отметим, что в финальном заплыве 28-летний спортсмен показал результат 24,99 cекунды, уступив лишь представителю Италии Симоне Барлааму (24,71). Тройку лучших замкнул американец Джамал Хилл (25,19).

На данный момент российская команда занимает третье место в общем медальном зачете. На счету спортсменов 14 золотых, восемь серебряных и 24 бронзовых медалей.

Напомним, Паралимпиада в Токио началась 24 августа и продлится до 5 сентября.