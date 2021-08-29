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29 августа 12:46
автор: Александр Бойченко

Мбаппе недоволен тем, что «ПСЖ» держит его в клубе против воли

Напомним, ранее «Реал» предлагал за Мбаппе 170 миллионов евро + 10 миллионов в качестве бонусов.

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе недоволен позицией парижан по поводу возможного перехода игрока в «Реал Мадрид», сообщает Sky Sports. По словам Мбаппе, ПСЖ удерживает его в команде против его воли. В то же время французский нападающий считает, что руководство клуба не выполняет свои обещания.

«Реал Мадрид» предложил игроку 170 миллионов евро и 10 миллионов евро в качестве бонусов. Мбаппе настаивает на том, что руководство «ПСЖ» обещало продать его за ту же сумму, которую заплатили за трансфер игрока из «Монако».

Несмотря на практически идентичное предложение, «ПСЖ» пока не хочет отпускать игрока. Стороны продолжают переговоры.

Следующая игра «ПСЖ» в Лиге 1 состоится сегодня, 29 августа, против «Реймса» на выезде. Матч начнется в 21:45 мск.

источник: Sky Sports
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