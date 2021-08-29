Андрей Червиченко: Трансфер Кофрие в «Спартак»? Ничего не буду говорить, пока не увижу его на поле

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением по поводу перехода в московский клуб центрального защитника Максимилиано Кофрие.

Согласно порталу Transfermarkt, руководство красно-белых заплатило за трансфер 24-летнего бельгийца 2,5 миллиона евро, подписав с игроком четырехлетний контракт.

– Иногда бывает, что такие неочевидные трансферы приносят достаточно много пользы. Надо посмотреть на него хотя бы, потому что позиция сложная. Но парень активный, может, такого и не хватало «Спартаку». Ничего не буду говорить, пока не увижу его. Означает ли его приход, что скоро кто-то покинет клуб? Да. Потому что его надо заявить, а как я понимаю, мест для заявки уже нет, – приводит слова Червиченко «Спорт-Экспресс».

Напомним, Кофрие является воспитанником академии «Андерлехта». Он защищал цвета «Сент-Трюйдена» с осени прошлого года. В общей сложности игрок провел за команду 25 матчей, забил один гол и отдал один ассист.