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Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Санкт-Паули 0 Ян 0
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Англия - Премьер-лига 16:00 Бёрнли 0 Лидс Юнайтед 0
Англия - Премьер-лига 16:00 Тоттенхэм Хотс 0 Уотфорд 0
Франция - Лига 1 16:00 Анже 0 Ренн 0
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29 августа 13:08
автор: Александр Бойченко

Нани прокомментировал возвращение Роналду в «Манчестер Юнайтед»

В настоящее время Луиш Нани выступает за «Орландо Сити».

Полузащитник «Орландо Сити» Луиш Нани отреагировал на переход нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед». Раньше оба португальца вместе играли за английский клуб.

«Он вернулся!!! Мой друг, я так рад снова видеть тебя в роли «красного дьявола»! Надеюсь, ты принесешь в клуб много трофеев! Я буду смотреть твои матчи и, как всегда, поддерживать тебя», - написал Нани в своем Instagram.

«Манчестер Юнайтед» официально объявил о возвращении португальцев 27 августа. Сообщалось, что он присоединится к английскому клубу после перерыва на международные матчи. Контракт с португальцем подписан на два года за 20 миллионов евро.

источник: Instagram
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