Нани прокомментировал возвращение Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Орландо Сити» Луиш Нани отреагировал на переход нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед». Раньше оба португальца вместе играли за английский клуб.

«Он вернулся!!! Мой друг, я так рад снова видеть тебя в роли «красного дьявола»! Надеюсь, ты принесешь в клуб много трофеев! Я буду смотреть твои матчи и, как всегда, поддерживать тебя», - написал Нани в своем Instagram.

«Манчестер Юнайтед» официально объявил о возвращении португальцев 27 августа. Сообщалось, что он присоединится к английскому клубу после перерыва на международные матчи. Контракт с португальцем подписан на два года за 20 миллионов евро.