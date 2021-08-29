Джонс может сменить «Ливерпуль» на «Астон Виллу»

Центральный полузащитник «Ливерпуля» Кертис Джонс может покинуть состав «мерсисайдцев» до конца нынешнего трансферного окна.

Как утверждает The Sun, 20-летнего англичанина хочет подписать «Астон Вилла», готовая предложить за хавбека 15 миллионов фунтов стерлингов. Пока неизвестно, намерены ли «красные» отпустить своего футболиста в другой клуб.

Напомним, Джонс является воспитанником академии «Ливерпуля». В составе взрослой команды он провел 47 матчей, забил семь голов и отдал шесть ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2025-го.