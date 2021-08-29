Властимил Петржела: «Зенит» может очень многое потерять, если Азмун уйдет в «Лион»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал возможный переход нападающего Сердара Азмуна в «Лион».

«Лион» - хороший вариант для Азмуна», - сказала Петржела корреспонденту «СЭ». - Франция вообще хороший вариант. «Зенит» многое потеряет с уходом такого игрока. Команде будет сложно, потому что Азмун - бомбардир, часто забивает. Я не знаю, кто мог бы его заменить. Сумма для такого игрока очень хорошая, почему бы и нет?»

В прошлом сезоне Азмун провел в чемпионате России 24 матча, забил 19 мячей и отдал две результативные передачи. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года.