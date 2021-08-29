Более 20 тысяч зрителей смогут посетить матч между сборными России и Хорватии

Пресс-служба Российского футбольного союза сообщила о том, что матч между сборными России и Хорватии в рамках отборочного этапа к ЧМ-2022 смогут посетить более 20 тысяч зрителей.

Отмечается, что организации удалось согласовать с Роспотребнадзором вопрос об увеличении разрешенного количества зрителей на арене. Болельщикам выделят дополнительные места на верхние ярусы трибун A, B, C. Однако купить билеты в данных секторах смогут лишь те, кто либо вакцинировался, либо переболел коронавирусной инфекцией.

Напомним, игра сборных России и Хорватии состоится 1 сентября на стадионе «Лужники».