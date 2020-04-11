Дмитрий Кайгородов: Футбол обязательно вернется

— Что изменилось в команде и региональном футболе за год вашего отсутствия в команде? – начинаем беседу.

— Да по большому счету я никуда и не уходил. Безусловно, много времени и сил занимала работа, в рамках реализации концессионного соглашения по строительству 50-метрового бассейна в Ижевске. Но по договоренности с правительством Удмуртии, я оставался в сфере футбола. Участвовал в разработке и принятии решений по дальнейшему развитию футбола в регионе, помогал коллегам заниматься текущими вопросами, как в клубе, так и в школе. Ну и конечно — женский футбольный клуб «Торпедо». Об этом стали забывать, но еще в прошлом году клуб представлял Удмуртию в высшем дивизионе чемпионата России по футболу. Что касается изменений в нашем футболе, то за это время произошло несколько значимых событий. Профессиональный клуб «Зенит-Ижевск» теперь самостоятельное юридическое лицо. А в региональной школе футбола полностью поменялось руководство. Раньше клуб и школа были структурными подразделениями одного учреждения. Теперь у каждого свой путь, но нас объединяет футбол, и мы обязаны продолжить сотрудничество.

— Работая с правительственными структурами по реализации концессионного соглашения, вам, наверное, приходилось общаться с представителями других отраслей? Какой опыт приобрели? Как поменялись ваши взгляды, может быть методы управления?

— Действительно, это был совсем другой вид деятельности. Я благодарен Правительству Удмуртии за совместную за работу. Общаясь со специалистами из других отраслей, строителями, инженерами, представителями коммерческих структур, я получил бесценный опыт! Многому пришлось учиться. За это время я не менялся, как человек, скорее я менялся, как управленец. Сейчас при принятии важных, ключевых решений уже нет сомнений, спокойно отношусь ко всему происходящему.

— Что все-таки не получилось? Почему пришлось уйти? И будет ли в итоге построен 50-метровый бассейн, который все так ждут?

— Непростой вопрос. Время все расставит на свои места. Но позволю высказать свое мнение. Тема с Концессией по бассейну изначально была сложной. Соглашение предусматривало последовательность действий, график выполнения работ, график финансирования. Подготовительные работы, строительство, ввод в эксплуатацию. Все это было расписано по месяцам. Останавливаться было нельзя. Но выявленные в рамках подготовительных работ обстоятельства, не позволяли этого сделать. Быстро перестроиться у меня не получилось. Поэтому пришлось уйти. В любом случае, вместе со своей командой, мы старались все делать правильно. Сейчас в АО КСК «Зенит» другой генеральный директор. Бассейн строят.

— Вернемся к футболу. «Зенит-Ижевск»-2020 - как прошло комплектование команды? Удалось ли сохранить состав? Какие задачи поставлены на этот календарный год?

— С 1 января профессиональный футбольный клуб был выведен из структуры автономного учреждения ССШОР по футболу. Теперь это отдельное юридическое лицо в форме автономной некоммерческой организации. Для участия в весенней части Первенства 2019/2020 нам необходимо было пройти внештатное лицензирование и получить разрешение на замену юридического лица по ходу спортивного сезона. Кроме этого, нужно было сформировать и утвердить бюджет на календарный год, разработать штатное расписание, перевести всех футболистов и тренеров из одной организации в другую, решить много других необходимых организационных вопросов. Все это удалось сделать благодаря слаженной работе людей, которые входят в команду. Все они специалисты, и в очередной раз доказали свой высокий профессиональный уровень. По вопросу комплектования отвечу кратко. Почти всех, кого тренеры хотели видеть в команде из прошлого состава, нам удалось сохранить. Исключение: Иван Подоляк и Михаил Петров. Иван вернулся домой в Курский «Авангард», а Михаил откликнулся на предложение ФК «Тюмень». Обоим футболистам мы пошли на встречу и отпустили. Своим отношением к делу они заслужили это. На место ушедших игроков к нам пришли несколько новых футболистов, причем трое из них — это воспитанники ижевской школы футбола. Всех их наша пресс-служба уже представила в социальных сетях. С уверенностью могу сказать, что эти футболисты нам помогут и составят реальную конкуренцию за место в стартовом составе. Проведенные на сборах контрольные матчи подтвердили это. Что касается задачи на сезон, то она очень конкретна. В завершающемся сезоне — попасть в шестерку сильнейших команд. А в сезоне 20202021 попытаться пробиться в тройку. Мы этого очень хотим и не скрываем. Имеющиеся футболисты, тренерский штаб и соответствующая организация работы в клубе позволяют нам ставить такие задачи.

— В какой футбол будет играть «Зенит-Ижевск» в сезоне 2020? Есть ли у команды нынешнего образца какой-то почерк, стиль? Что-то удалось наработать на тренировочных сборах?

— Мне нравится, как последовательно работает тренерский штаб во главе с Сергеем Емельяновым. Мы много общаемся. Я стараюсь быть в курсе того, что происходит в тренировочном процессе. Да, на предсезонных сборах мы закладывали определенный фундамент игрового стиля, который формировался из сильных сторон наших игроков. В предстоящем сезоне будем стараться играть в зрелищный футбол. А при подготовке к матчам отталкиваться от конкретного соперника. Если мы объективно посильнее или играем дома, то будем готовиться к реализации сильных качеств нашей команды, если соперник мастеровитее — то к нейтрализации его сильных сторон. И в каждом матче ставить перед командой максимальные задачи, то есть играть на победу.

— Команда много лет играет во втором дивизионе. Будет ли в ближайшем будущем поставлена задача выхода в первый дивизион? Вообще ФНЛ — миф или реальность?

— В самом ближайшем будущем — нет. Пока не готовы. Даже если представить, что по спортивному принципу мы бы туда попали, ну допустим через год, то очень вероятно превратились бы в клуб-страдание, который боролся бы за бессмысленное выживание. Ведь что такое ФНЛ? Это, во-первых, бюджет от 200 млн. рублей, во-вторых, наличие серьезных спонсоров и партнеров, в-третьих, развитая инфраструктура, в-четыертых, стабильный интерес со стороны болельщиков и, наконец, развивающаяся футбольная академия. Ни одному из пяти пунктов мы не соответствуем на должном уровне. Хотя, если брать исключительно спортивную составляющую и соперничество на футбольном поле, то поверьте, во втором дивизионе немало команд, которые точно не затерялись бы в ФНЛ. И «Зенит-Ижевск» в нынешнем составе мог быть среди них. Но мы там, где мы есть. И сегодня — наш уровень ПФЛ.

— Как обстоят дела с финансированием? Будет ли клуб зарабатывать самостоятельно? Есть ли предпосылки для привлечения внебюджетных средств?

— В Удмуртии есть сложности с государственным бюджетным финансированием профессиональных спортивных клубов. Это вполне оправдано, так как эффективность использования бюджетных средств оставляет желать лучшего. На мой взгляд, это происходит ввиду не эффективного менеджмента, слабой маркетинговой стратегии, и отсутствия у профессиональных клубов собственной инфраструктуры. К сожалению, мы не сильно продвинулись в этом направлении. С одной стороны, я поддерживаю руководство Республики, взявшее курс на финансирование спортивных клубов в формате государственно-частного партнерства. С другой стороны, не должно быть крайностей! Мы должны адаптироваться к новым условиям. Научиться зарабатывать. Я уже говорил ранее, что на сегодняшний день у клуба нет больших доходов от продажи билетов на матч, от продажи атрибутики и сувенирной продукции, спонсорских контрактов или доходов от продажи футболистов. Я уже не говорю о телевизионных правах во время трансляции домашних матчей, что тоже входит в понятие бизнес-процесс. А если рассмотреть текущую ситуацию, то в рамках образования нового юридического лица, у клуба сейчас нет вообще никаких активов! Ни офиса, ни стадиона, ни имущества! Как зарабатывать? С чем идти к инвестору? Что мы можем предложить бизнесу? Только интерес и лояльность немногочисленной аудитории на матчах и в социальных сетях. Согласитесь — этого очень мало. Поэтому сейчас готовлю предложение по передаче, если не в собственность клуба, то хотя бы в оперативное управление — стадиона «Купол». У нас должен быть свой дом. Без стадиона развитие клуба невозможно. При его наличии, мы сможем хоть что-то зарабатывать. Это и аренда, и билетная программа в день матчей, MatchDay шоу, услуги кафе, организация спортивно-массовых мероприятий, мастер-классы с нашими футболистами, платные обучающие семинары, индивидуальные технические занятия. Вопрос со стадионом очень важный для нас. Надеюсь, что наши Учредители в лице Министерства спорта с пониманием отнесутся к этой ситуации. И в будущем будет совместная профессиональная работа на основе поддержки и доверия.

— Вообще спорт высших достижений и футбол сейчас в тренде? Или приоритеты расставлены иные?

— Политика государства в области физкультуры и спорта направлена сейчас на развитие массового и социального спорта. И в Удмуртии этому уделяется много внимания. По идее, эти меры должны объединить государственные программы и бизнес проекты, создать толчок развитию частной инициативы в спортивной отрасли. Но у нас в регионе, к сожалению, вопрос стоит так: или государство будет поддерживать, в том числе и профессиональный спорт, или у нас его просто не будет. Это в полной мере относится и к футболу. Да, скорее всего частные клубы более эффективны, но мы пока к такой модели не готовы. Проект женского футбольного клуба «Торпедо», как частного профессионального клуба очень наглядно показал это в действительности. Самобытная команда прекратила существование.

— Для многих любителей футбола это стало полной неожиданностью. Проясните ситуацию, почему мы потеряли «Торпедо»?

— Мы начинали на базе муниципальной спортивной школы, практически с нуля. Прошли все этапы, от второй лиги до высшего дивизиона. Путь наверх был трудным, но интересным. Для многих футболисток увлекательное хобби стало работой. Появилось такое понятие, как профессионализм. К этому оказались готовы не все. На каком-то этапе мы переоценили свои возможности. Высокие требования высшего дивизиона и спортивные, и организационные оказались нам не под силу. Да, команда развивалась, прибавляла, мы даже стали набирать очки. Но было очень сложно. Прежде всего, не было стабильности, все держалось на энтузиазме. Я сейчас не готов сказать почему это произошло, но на каком-то этапе нам перестали доводить деньги из средств субсидии. Возможно, это произошло из-за частых поражений, возможно, кто-то посчитал, что дальнейшее развитие клуба нецелесообразно, но летом начались проблемы. Частных инвестиций было недостаточно. Мы просто выживали. У клуба появились долги, и я понимал, что следующего сезона не будет. Не так важно, как все закончилось. Важно, что это был конец. Для меня это было очень тяжелое решение. Сейчас, когда прошло время, и эмоции отступили, могу смело сказать, что все кто работал в команде, футболистки, тренеры, персонал сделали все, что могли. Кто хотел играть дальше, кто ставил для себя цель расти, как профессионал, того футбол вознаградил. Футболистки оказались востребованы и подписали хорошие контракты с более сильными командами. Сейчас женский футбольный клуб «Торпедо» уже история, но женский футбол в Удмуртии должен быть, хотя бы на любительском уровне.

— В Удмуртии вообще нужен профессиональный спорт и футбол — в том виде, в котором он сейчас существует?

— Профессиональный спорт и футбол в частности — важные составляющие спортивной жизни региона. Это иллюзия, что мы можем развивать массовый или любительский спорт без профессионального спорта. Не можем! Не получим мы той отдачи от массового спорта, если не будет профессиональных клубов. Детско-юношеский спорт, студенческий спорт, любительский спорт, профессиональный спорт — убери любую из ступеней, все развалится. В футболе то же самое. Когда в наше время сначала «Зенит», а потом «Газовик-Газпром»» играли тогда еще в первой лиге (сейчас ФНЛ), многие мальчишки хотели играть в футбол, с удовольствием приходили на тренировки, посещали секции. Стадион заполнялся, на игры приходили до 10 000 болельщиков, было развито фанатское движение. В городе существовал культурный код на футбол. Вывод: Нереально развивать массовость, не имея наглядного примера перед глазами. Не сохранив профессиональный спорт, мы можем потерять и массовый спорт и детско-юношеский спорт.

— В каждом интервью, в своих высказываниях вы отводите важную роль ижевской школе футбола. Недавно, в региональных СМИ прошла информация о неком конфликте в учреждении. Можете рассказать, что же произошло?

— Всегда подчеркивал, что специализированная спортивная школа олимпийского резерва по футболу в Ижевске — центр футбола, кузница кадров. На протяжении многих лет Учреждение достаточно качественно готовило резерв для команды мастеров. Но в последние годы наблюдался реальный застой. Инфраструктура не отвечала современным требованиям, методики подготовки футболистов устарели, отсутствовала система планирования. Нужны были перемены. И начиная с 2018 года, началась вдумчивая, подготовительная работа, направленная на иной подход в вопросах подготовки резерва и взаимодействия с профессиональным клубом. Результаты не заставили себя ждать. В футбольном сообществе России стали говорить о положительной и эффективной работе ССШОР по футболу. К нам приезжали именитые футболисты, методисты РФС. В декабре 2019 года Российским футбольным союзом футбольной школе были присвоены статусы «Региональный центр подготовки футболистов», «Детский футбольный центр». В планах было проведение системных преобразований в спортивных, инфраструктурных, кадровых, административных, правовых и финансовых вопросах. Появилась перспектива строительства в Ижевске полноразмерного крытого футбольного манежа! Кроме этого, наши юношеские команды могли получить право играть в юношеской футбольной лиге (ЮФЛ), вместе с лучшими командами из других футбольных центров России. Для этого была разработана программа развития футбола в регионе на 4 года, с планом мероприятий на каждый год. Данная программа должна была быть согласована с РФС, утверждена Правительством УР и региональным Министерством спорта. Это были реальные инвестиции в спорт! Но потом появилось коллективное обращение тренеров, в котором были высказаны претензии к руководству школы и методистам. С новыми апробированными методиками, режимом работы и предъявляемыми требованиями они были не согласны. Позже, это конфликт вылился в массовые увольнения, отказ от действующих методик и кадровые перестановки.

— Неужели нельзя было договориться?

— Пытались. Были разговоры с тренерами, обращения в Министерство спорта и в Федерацию футбола. Но понимания не нашли. Видимо в этих ведомствах другие взгляды на развитие футбола в регионе. Без каких-либо попыток разобраться в ситуации, было принято решение, что директором регионального центра подготовки футболистов должен быть специалист вообще из другой сферы деятельности. Мнение группы тренеров, не согласных с действующими методами управления, оказалось весомее огромной двухлетней работы руководителей и методистов. Не поверите, но все кто занимался работой над разработкой и внедрением новых методик, в школе больше не работают! За месяц были уволены 5 человек-весь руководящий состав! В связи с вышеуказанными событиями, в отделе развития РФС были приняты решения о приостановлении статусов «РЦПФ» и «ДФЦ». Это очень негативно скажется на дальнейшем развитии футбола в регионе.

— Почему тренеры пошли на это?

— Не знаю. До сих пор не могу понять. При этом, среди них есть и хорошие специалисты, разбирающиеся в футболе. По факту же получилось, что тренеры, подготовившие и подписавшие коллективное обращение о недоверии к действующим методикам и работе руководства, попросту не захотели работать в новых условиях. Не захотели выходить из зоны комфорта. Их все устраивало, никаких новых методик им было не нужно. Как ни странно, это нашло поддержку в отраслевом министерстве и региональной Федерации футбола. Спросите сейчас у тренеров: «Зачем вы это сделали»? Конструктивно никто не ответит. Кто-то решал собственные задачи, кто-то просто подписал за компанию. Ну и чего добились? Сейчас в школе футбола отсутствует системная работа, нет единых стандартов в тренировочном процессе, тренеры работают каждый на свое усмотрение, тарификация рисованная, перспектив нет.

— Есть ли выход из сложившейся ситуации? Какие действенные меры должны быть приняты, чтобы юные футболисты получали качественное футбольное образование?

— К сожалению, сейчас в футболе Удмуртии есть серьезная проблема — кадры. На ключевых позициях работают люди, имеющие поверхностное отношение к футболу. Какой выход? Все очевидно. Собрать команду профессионалов, расставить специалистов на места, поставить цели и задачи. Разработать конкретный план, согласовать его и строго выполнять. И особое внимание уделить детско-юношескому футболу. Вот здесь нужен прорыв! Да, возможно у нас были ошибки в работе. Не получилось сразу внедрить новые методики, не разъяснили тем же тренерам и родителям, что хотели. Не сумели донести суть, убедить для чего это делается, может быть, где-то не хватило терпения. Но продолжить курс на внедрение новых методик надо! Ну и конечно необходимо улучшать футбольную инфраструктуру. В Удмуртии она в плачевном состоянии. Два новых искусственных футбольных поля в школе футбола нужно обязательно перестелить! Создав определенные условия для занятия футболом, в дальнейшем можно подумать об инициативах внесения изменений в регламентирующие документы, федеральные стандарты. Возможно, стоит отказаться от подушевой оплаты при подготовке футболистов, чтобы зарплата тренера не зависела от количества занимающихся детей. Сделать акцент на качество, а не количество. И воспитывать индивидуально сильных футболистов. Сейчас мы не очень эффективно расходуем государственные деньги в детско-юношеском футболе. Но возможности для изменения ситуации, для роста и развития у нас есть.

— Как эта ситуация отразится на взаимоотношениях между клубом и центром подготовки футболистов.

— Это один из самых актуальных и проблемных вопросов на сегодняшний день. Еще раз повторю, школа футбола, где готовят резерв для главной команды — важный стратегический объект футбола. Со своей историей и традициями. Руководящий и тренерский состав, а также 60% игроков профессионального футбольного клуба «Зенит-Ижевск» — воспитанники школы футбола! Поддерживаю мнение, что не может профессиональный клуб развиваться без спортивной школы. Так и деятельность школы, если мы, конечно, говорим о подготовке футболистов, бессмысленна без профессионального клуба. В связке школа-клуб должна работать команда единомышленников, и что очень важно — специалистов! Но в настоящий момент в отраслевом Министерстве уже согласована и утверждена кандидатура нового директора Учреждения, который будет формировать новую команду. В каком направлении будет развиваться футбол в Удмуртии? Как будет организовано взаимодействие с РФС? Как сложатся отношения школы и профессионального клуба? Какие инвестиционные программы будут продолжены? Ответов и самое главное, понимания ситуации, пока нет! Поэтому, говоря о взаимодействии клуба и школы, даже сложно что-то спрогнозировать. Со своей стороны, будем вносить предложения, пытаться искать варианты сотрудничества, договариваться.

— Сейчас в стране и в мире очень сложная ситуация в связи с коронавирусной инфекцией. Как это может отразиться на футболе и на клубе в частности? Есть ли угрозообразующие факторы, что сезон может быть отменен?

— Ситуация действительно сложная. На днях состоялось заседание Бюро Исполкома РФС, на котором было принято решение, что без футбола мы останемся как минимум до конца мая. Этот шаг, учитывая, что угроза распространения вируса велика, вполне логичен. Есть информация, что существует базовый вариант, при котором Чемпионат 2019/2020 будет доигран в июне–июле. А новый сезон начнется в августе–сентябре. Эту информацию и решение о приостановлении Чемпионата в целом, мы должны принять достойно и без паники. Очень надеюсь, что ситуация не отразится на наших спортивных перспективах, и футбольный клуб, после снятия ограничительных мер, продолжит подготовку к сезону. Хотя готовым надо быть ко всему. Если ситуация с распространением инфекции ухудшится, то как бы мы не ссылались на социальную значимость футбола, при выборе «хлеба или зрелищ», понятно, что выберут «хлеб». Здоровье граждан все же важнее. Но еще раз повторюсь — будем надеяться на лучшее. Всегда говорю, что футбол — это мировой тренд и спорт номер один! И в Удмуртии — это важная составляющая спортивной жизни. Мы все очень соскучились по нему. Футбол обязательно вернется! Он станет еще более социальным, доброжелательным. Уверен, что на первых матчах наш стадион заполнится! Нас ждет долгожданный и очень интересный сезон!