«Рейтинг Букмекеров» начинает продажу прогнозов на футбол от суперкомпьютера SAM. Сайт проекта – sam.tips. Английские ученые работали над Sport Analytics Machine в течение 10 лет. Обоснований машина не дает: за именем SAM скрывается чистая математика – россыпь данных, алгоритмов, уравнений и статистических моделей.

Чтобы приобрести подписку на прогнозы, зарегистрируйтесь на сайте sam.tips и выберите срок подписки, который вам подходит. Можно купить от 1 недели до целого сезона 2017/2018.

SAM делает прогнозы только на футбол. Они появляются каждый четверг. Каждую неделю SAM выдает до 30 прогнозов. Мы отправляем их на регистрационную почту, указанную покупателем.

Для каждой ставки машина указывает, какой процент банка следует на нее поставить так, чтобы распределить банк целиком между всеми прогнозами. Предлагаемые SAM беттинговые рынки есть во всех букмекерских конторах, которые «Рейтинг Букмекеров» рекомендует к регистрации.

Для прогнозирования результатов матчей SAM использует три типа данных:

результаты футбольных матчей по всему миру на протяжении многих лет;

набор данных об игроках во время матчей: проводится обработка движения каждого игрока, ударов по воротам, передач, единоборств;

данные системы скаутинга, которая анализирует способности каждого игрока.

Авторизоваться на сайте sam.tips вы можете с теми же логином и паролем, которые использовали для регистрации на сайте «РБ».

Начните ставить на футбол с суперкомпьютером SAM на официальном сайте проекта.