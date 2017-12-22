Бывший главный тренер московского «Спартака», эксклюзивный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Валерий Карпин записал видео с прогнозом на матч «Реал Мадрид» — «Барселона».

Понятно, что это дерби и не важно, кто в какой форме и кто на каком месте находится, потому что это дерби.

«Реал Мадрид», играя дома при своих болельщиках, сделает все возможное, чтобы не отпустить еще дальше «Барселону», текущий отрыв уже катастрофический. Сейчас можно не говорить о том, как будет играть «Реал» или «Барселона». Думаю, что «Барселона», все-таки, будет играть в свой футбол. На «Бернабеу» тоже будет пытаться владеть мячом. «Реал» сможет проводить быстрые атаки.

Думаю, что «Барселона», имея таких исполнителей, как Месси и Суарес, забьет. Но «Реал», несмотря на все минусы, которые могут быть перед игрой, победит. Даже не с точки зрения какой-то тактики, а просто на желании. Поставлю на «Реал Мадрид».