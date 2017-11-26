Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич подготовил прогноз на матч «Рубин» — ЦСКА в 18-м туре российской Премьер-лиги сезона 2017/2018. Эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что будет забито не менее двух мячей.

ЦСКА отправляется в гости к «Рубину» в Казань. Есть такой тренд: как только Виктор Гончаренко перевёл Понтуса Вернблума в атаку, так в матчах с участием ЦСКА не забивают меньше двух мячей. Так было с «Локомотивом» – четыре мяча, шесть мячей было забито в Хабаровске, два мяча ЦСКА забил в ворота «Бенфики». Понтуса будет не хватать в Манчестере, но это уже в перспективе.

А сейчас в Казани у ЦСКА непростой соперник. «Рубин» предельно мотивирован. «Рубин», безусловно, не взял нужное количество очков, плюс, команде тяжело даются голы. В последних четырёх матчах трижды «Рубин» сыграл вничью 0:0. Моменты есть, а вот реализация подводит.

Думаю, что сейчас «Рубин» может позволить себе рискнуть, тем более что он понимает: ЦСКА находится в непростом игровом графике. «Рубин» сделает ставку на агрессивное начало, как это было в последних матчах, например с «Зенитом». Но там преимущество своё реализовать не удалось, а дальше казанцы отдали инициативу, во втором тайме могли и проиграть. С «Динамо» где-то не повезло: выручил Шунин. С «Арсеналом» уже Джанаев спас «Рубин» в концовке, а первый тайм казанцы провели достойно.

Думаю, что здесь можно выбрать своеобразный вариант догона в матчах с участием «Рубина». Наконец-то должны быть голы в игре казанцев. Как минимум их должно быть два. Я попробую рискнуть и взять хороший вариант с расходом – «тотал больше 2 мячей» за 2,03. Раз уж с переводом Вернблума в атаку ЦСКА начал забивать, то почему бы не продолжить данную традицию в Казани.