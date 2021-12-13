Непобедимый акробат Буров и конькобежная битва звезд в Калгари. Обзор зимнего уик-энда

ФРИСТАЙЛ: ЗОЛОТОЙ ПОКЕР НА СТАРТЕ СЕЗОНА

Продолжает доминировать в мировой лыжной акробатике 23-летний россиянин Максим Буров. В прошлом сезоне он взял два золота из двух на ЧМ, а в Кубке мира выиграл пять этапов подряд, досрочно обеспечив себе «Хрустальный глобус». Теперь же, с началом новой, олимпийской зимы, Буров подтверждает свой статус лидера: на сдвоенном стартовом этапе КМ в Финляндии за восемь дней он четырежды завоевывал золото!

Сейчас в Кубок мира вернулись сильные китайские акробаты, не выступавшие в прошлом сезоне из-за коронавирусных барьеров, и конкуренция резко возросла. Однако Бурову это не мешает. Он побеждает даже с прыжками проще, чем у конкурентов, за счет безупречного исполнения. Хотя к Олимпиаде наш акробат наверняка подготовит трюки категории ультра-си, ведь на прошлогоднем чемпионате мира Буров делал прыжок с максимальным на данный момент коэффициентом сложности 5,0.

Зато в соревнованиях смешанных команд, где россияне также являются действующими чемпионами планеты, их здорово потеснили. На прошлой неделе наша сборная довольствовалась серебром, уступив китайцам 17 баллов, а в эту субботу вообще не попала в финал. Причина – в неудачах единственной девушки в российском трио Любови Никитиной: прежде она входила в мировую элиту и становилась призером двух последних ЧМ в личных соревнованиях, но сейчас сильно сдала и в Руке не поднималась выше 8-го места. Позавчера Никитина упала в полуфинале, и даже братья Буровы не смогли компенсировать эту грубую ошибку.

ФРИСТАЙЛ. ЭТАП КУБКА МИРА. РУКА (ФИНЛЯНДИЯ)

Акробатика

Мужчины

1-й день

1. Максим Буров (Россия) – 133,48

2. Цзя Цзуньян (Китай) – 129,21

3. Ци Гуанпу (Китай) – 123,98

4. Илья Буров (Россия) – 112,67

2-й день

1. Максим Буров (Россия) – 133,03

2. Ноэ Рот (Швейцария) – 128,51

3. Пирмин Вернер (Швейцария) – 128,50

4. Ци Гуанпу (Китай) – 125,34

5. Станислав Никитин (Россия) – 125,22

Зачет Кубка мира

1. Максим Буров (Россия) – 400

2. Ноэ Рот (Швейцария) – 207

3. Цзя Цзуньян (Китай) – 190

…5. Станислав Никитин (Россия) – 138

…10. Илья Буров (Россия) – 94

Смешанные команды. Финал

1. Китай – 354,87

2. США – 315,66

3. Украина – 303,07

4. Белоруссия – 262,26

…6. Россия (М.Буров, И.Буров, Никитина) - не попала в финал

СНОУБОРД: НАДЫРШИНА НАЧИНАЕТ С ПОБЕДЫ В МАГНИТОГОРСКЕ

В горнолыжном центре Банное неподалеку от Магнитогорска прошел первый слаломный этап КМ-2021/22 по сноуборду. 18-летняя россиянка София Надыршина, ставшая открытием прошлого сезона, завоевала золото в олимпийском виде – параллельном слалом-гиганте.

Эта победа была одержана с большим запасом: сначала Надыршина выиграла квалификацию, а затем намного опередила соперниц во всех раундах плей-офф. Даже в финале против немки Рамоны Хофмайстер, которая весной обошла Надыршину в борьбе за слаломный Кубок мира, преимущество россиянки составило девять десятых секунды, то есть, несколько метров.

Правда, сделать в Магнитогорске победный дубль Надыршиной было не суждено. На следующий день в «коротком» параллельном слаломе она упала в квалификации, не попала в заезды на вылет и вновь уступила Хофмайстер лидерство в КМ. До рождественской паузы они должны еще дважды встретиться на трассах - в Италии, 16 декабря в Карецце и 18-го в Кортине д’Ампеццо.

СНОУБОРД. ЭТАП КУБКА МИРА. МАГНИТОГОРСК (РОССИЯ)

Женщины

Параллельный гигантский слалом

1. София Надыршина (Россия)

2. Рамона Хофмайстер (Германия)

3. Каролин Лангенхорст (Германия)

…9. Милена Быкова (Россия)

Параллельный слалом

1. Жюли Цогг (Швейцария)

2. Цубаки Мики (Япония)

3. Анастасия Курочкина (Россия)

Зачет Кубка мира

1. Рамона Хофмайстер (Германия) – 130

2. Жюли Цогг (Швейцария) – 122

3. София Надыршина (Россия) – 100

Мужчины

Параллельный гигантский слалом

1. Ли Сан Хо (Корея)

2. Штефан Баумайстер (Германия)

3. Андрей Соболев (Россия)

…9. Игорь Слуев (Россия)

…10. Дмитрий Соболев (Россия)

Параллельный слалом

1. Андреас Проммеггер (Австрия)

2. Ли Сан Хо (Корея)

3. Арвид Аунер (Австрия)

…5. Дмитрий Логинов (Россия)

…9. Вик Уайлд (Россия)

Зачет Кубка мира

1. Ли Сан Хо (Корея) – 180

2. Андреас Проммеггер (Австрия) – 114

3. Штефан Баумайстер (Германия) – 96

…6. Дмитрий Логинов (Россия) – 71

…7. Андрей Соболев (Россия) – 60

КОНЬКИ: ГОЛИКОВА И ФАТКУЛИНА ПРОТИВ КОДАЙРЫ И НОВОЙ ЗВЕЗДЫ ИЗ США

В эти и предыдущие выходные этапы конькобежного КМ проходили на самых быстрых катках планеты – в Солт-Лейк-Сити и Калгари. Мировой рекорд там состоялся лишь однажды - его установил Нильс Ван Дер Пул из Швеции на дистанции 5000 м.

Россияне в минувший, канадский уик-энд взяли семь медалей, включая три золота. Причем все победы были одержаны на спринтерских 500 метрах. У женщин наши сделали дубль: в пятницу лучшей была Ольга Фаткулина, отобравшая у Ангелины Голиковой рекорд страны, а через сутки Голикова вернула его себе, показав четвертый результат в истории – 36,669. Это всего на три десятые секунды медленнее высшего мирового достижения, установленного еще в 2013-м кореянкой Ли Сан Хва, которая давно завершила карьеру.

В олимпийском Пекине на «пятисотке» назревает битва между двумя россиянками, чемпионкой предыдущих игр в Пхенчхане Нао Кодайрой из Японии и американкой Эрин Джексон, которая раньше ни разу не становилась призером кубковых этапов, но в новом сезоне поразила всех. Темнокожая Джексон, всего пять лет назад пришедшая в ледовые коньки из роликовых, в ноябре три раза подряд разгромила Кодайру с Голиковой, всякий раз обновляя рекорды катков в Томашове и Ставангере!

Американка бежит в типично роликовой манере. Она молотит руками и ногами с такой частотой, что соперничать с ней на прямых практически невозможно. Правда, уже в Солт-Лейк-Сити Джексон начала сдавать, а в Калгари довольствовалась одной бронзой. Однако лидерство в кубковом зачете на этой дистанции – по-прежнему за ней.

Голикова отстает на 16 очков, Кодайра – на 24. В следующий раз они встретятся только на Олимпиаде, до которой этапов КМ больше не будет, только континентальные чемпионаты. Европейский пройдет с 7 по 9 января в Голландии, а чемпионат четырех континентов – прямо сейчас, в Калгари, начиная со среды.

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. КУБОК МИРА. 4-Й ЭТАП. КАЛГАРИ (КАНАДА)

Женщины

500 м

1-й день

1. Ольга Фаткулина (Россия) – 36,726

2. Нао Кодайра (Япония) – 0,091

3. Ангелина Голикова (Россия) – 0,096

4. Анжелика Войчик (Польша) – 0,232

5. Эрин Джексон (США) – 0,436

2-й день

1. Ангелина Голикова (Россия) – 36,669

2. Нао Кодайра (Япония) – 0,095

3. Эрин Джексон (США) – 0,252

4. Анжелика Войчик (Польша) – 0,309

1000 м

1. Нао Кодайра (Япония) – 1.12,510

2. Бриттани Боу (США) – 0,033

3. Ольга Фаткулина (Россия) – 0,641

4. Ангелина Голикова (Россия) – 0,719

…6. Елизавета Голубева (Россия) – 0,944

…7. Дарья Качанова (Россия) – 1,076

Масс-старт

1. Франческа Лоллобриджида (Италия) – 8.29,510

2. Ивани Блонден (Каншада) – 0,200

3. Елизавета Голубева (Россия) – 0,210

Мужчины

500 м

1-й день

1. Лоран Дюбрей (Канада) – 33,778

2. Тинью Гао (Китай) – 0,098

3. Юма Мураками (Япония) – 0,120

4. Виктор Муштаков (Россия) – 0,182

5. Руслан Мурашов (Россия) – 0,410

…14. Артем Арефьев (Россия) – 0,630

2-й день

1. Виктор Муштаков (Россия) – 33,903

2. Юма Мураками (Япония) – 0,088

3. Лоран Дюбрей (Канада) – 0,161

…14. Руслан Мурашов (Россия) – 0,461

…20. Артем Арефьев (Россия) – 35,761

1000 м

1. Чжуньян Нин (Китай) – 1.06,656

2. Джордан Штольц (США) – 0,312

3. Виктор Муштаков (Россия) – 0,332

…19. Павел Кулижников (Россия) – 1,948

СКЕЛЕТОН: ТРЕТЬЯКОВ – ТО ПЕРВЫЙ, ТО ДЕВЯТЫЙ, ТО СНОВА ПЕРВЫЙ

Олимпийский чемпион Сочи Александр Третьяков явно не прочь повторить свой успех 8-летней давности на Играх в Пекине. На четвертом этапе Кубка мира-2021/22 в Германии он одержал уже вторую победу в сезоне, причем был быстрейшим в обеих попытках. Правда, в общем зачете КМ Третьяков пока лишь третий - между двумя золотыми этапами он дважды кряду занимал скромные девятые места.

Не хватает стабильности и лидеру женской сборной по скелетону Елене Никитиной. В конце ноября в Инсбруке она сделала победный дубль, но стоило Кубку переехать в Германию, как результаты резко пошли вниз. Сейчас, в Винтерберге все три наших девушки запороли первую попытку, не попав даже в топ-10 – возможно, команда ошиблась с выбором коньков. В заезде №2 Никитина уже показала второе время и по сумме поднялась на шестое место. А вот юная Алина Тарарыщенкова, еще в начале недели шедшая второй в зачете КМ, прибавить, увы, не смогла.

СКЕЛЕТОН. КУБОК МИРА. 4-Й ЭТАП. ВИНТЕРБЕРГ (ГЕРМАНИЯ)

Мужчины. Сумма двух попыток

1. Александр Третьяков (Россия) – 1.51,05

2. Аксель Юнгк (Германия) – отставание 0,29

3. Кристофер Гротер (Германия) – 0,59

4. Мартинс Дукурс (Латвия) – 0,65

…6. Никита Трегубов (Россия) – 0,68

…9. Юн Сун Бин (Корея) – 0,99

…13. Владислав Семенов (Россия) – 1,15

Зачет Кубка мира

1. Кристофер Гротер (Германия) – 835

2. Аксель Юнгк (Германия) – 811

3. Александр Третьяков (Россия) – 754

4. Мартинс Дукурс (Латвия) – 738

5. Никита Трегубов (Россия) – 680

…7. Владислав Семенов (Россия) – 664

…12. Юн Сун Бин (Корея) – 484

Женщины. Сумма двух попыток

1. Кимберли Бос (Голландия) – 1.53,68

2. Тина Херрманн (Германия) – 0,25

3. Мирела Рахнева (Канада) – 0,29

…6. Елена Никитина (Россия) – 0,49

…14. Юлия Канакина (Россия) – 0,93

…18. Алина Тарарыщенкова (Россия) – 1,33

Зачет Кубка мира

1. Кимберли Бос (Голландия) – 821

2. Елена Никитина (Россия) – 762

3. Тина Херрманн (Германия) – 723

…6. Алина Тарарыщенкова (Россия) – 674

…8. Юлия Канакина (Россия) – 592