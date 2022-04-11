Во фристайле вымогали призовые у спортсменов. Что известно о полыхающем скандале?

ВЫИГРАЛ – ОТДАЙ

Началось все с публикации открытого письма лучшей фристайлистки страны. Адресовано оно был министру спорта, но сам жанр открытого письма предполагает, что копии его посылаются в различные СМИ, которые его публикуют – полностью, фрагментарно или в пересказе, как сделали сегодня многие.

Среди прочего в нем есть следующие знаковые вещи, которые стоят того, чтобы их отдельно процитировать:

«Сразу после награждения на ЧМ-21, и на протяжении трех месяцев, старший тренер сборной Васильев начал требовать от меня перевода денежных средств в федерацию, ссылаясь на внегласное правило.

В конфликт пришлось вмешаться моим родителям, где в личном разговоре Васильев еще раз разъяснил действующее правило в федерации: выиграл – отдай 50%. И озвучил, что в его обязанности не входит тренировать и готовить меня к ОИ. Мне для разрешения конфликта было рекомендовано извиниться перед тренерами и в добровольном порядке помочь нуждам федерации».

«КОМАНДА ДАЖЕ ФОТОГРАФИРОВАЛАСЬ БЕЗ МЕНЯ»

«Конфликт был вынесен на уровень с руководством федерации фристайла, в лице президента Алексея Курашова, главного тренера Михаила Носова, тренеров сборной Никиты Васильева и Даниила Калачева, по итогам которого мне был объявлен бойкот. Как подтверждение – намеренный срыв моей предолимпийской подготовки.

Со мной прекратили всякое общение, на официальном сайте федерации и в социальных сетях, начиная с 2021 года, обо мне нет ни одного упоминания. Дошло до того, что, находясь на сборе, команда фотографировалась без меня. Никакой поддержки со стороны федерации ни до, ни после Олимпиады не было и нет», – написала Анастасия Таталина.

«ВСЕ ЭТО – ЛОЖЬ»

Глава Федерации фристайла России Алексей Курашов заявил: «Заявление Таталиной – ложь».

– Я впервые слышу об этом письме. К нам не было никаких обращений. То, что она говорит, – это ложь. У нас нет никаких таких правил, о которых она говорит. Никто не требует деньги. Меня на самом деле удивляет, а также интересно, по каким причинам она решила это письмо опубликовать в открытой форме.

К Насте всегда шли навстречу, к ней всегда было повышенное внимание, мы никогда не выносили в публику нарушение дисциплины, некомандное поведение, в том числе на Олимпийских играх. Говорить о бойкоте не то чтобы недостойно, это просто неправда. Это просто оскорбительно, – сказал Алексей Курашов в интервью «Матч-ТВ».

«РАССМОТРИМ СЛОЖИВШУЮСЯ СИУАЦИЮ»

Разумеется, в Минспорте отреагировали довольно быстро, сообщив, что ознакомились с открытым письмом Анастасии Таталиной.

«Минспорт России проведёт тщательную и объективную проверку изложенной в письме Анастасии информации, а также рассмотрит сложившуюся ситуацию совместно со спортсменкой и Федерацией фристайла России», – сообщила пресс-служба Минспорта.

Данная тема находится на личном контроле министра спорта Олега Матыцина.