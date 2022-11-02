Лучшие райдеры и зрелищные трюки: чемпионат России по ВМХ-фристайлу пройдет в парке Rampstroy

Москва примет главный старт российского сезона в ВМХ-фристайле - чемпионат России в самой молодой олимпийской дисциплине велоспорта пройдет в парке Rampstroy.

Соревнования состоятся с 3 по 5 ноября, медали будут разыгрываться в двух возрастных категориях - в юниорской (17-18 лет) и «элите».

В этих соревнованиях примут участие лучшие райдеры России. Обладатели наград будут определяться по итогам выступлений в олимпийской дисциплине «парк».

Действующими чемпионами страны являются Ирек Ризаев и Екатерина Круглова. В летней части сезона Круглова выиграла на Спартакиаде сильнейших, Ризаев был вторым, а победил Никита Фоминов.

На этот раз зрителей также ждет захватывающая борьба уже за титул чемпиона России.

Главный тренер сборной России по ВМХ Павел Костюков: «Это топовое мероприятие сезона, традиционно основные старты у фристайла смещены ближе к глубокой осени. На этом чемпионате России будет рекордное количество регионов. У нас уже появляются новые молодые звездочки и будет интересно увидеть как и кто проявит себя. В этом парке уже неоднократно проводились коммерческие спортивные мероприятия, тренировки, велоконтесты, но официальных стартов до этого на объекте не было. Но парк отличный! Надеемся порадовать интересной борьбой на соревнованиях».