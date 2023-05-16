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«Назвал бы это дурным пиаром». Зачем Саша продал золото Олимпиады на аукционе США?

Медаль для Алексея Гришина всего лишь металл. Жизнь человека намного важнее.
«Назвал бы это дурным пиаром». Зачем Саша продал золото Олимпиады на аукционе США?
16 мая 2023 19:19
автор: Роман Толокнов
автор фото: Getty Images

Олимпийские медали являются заветной целью для многих коллекционеров на планете. Разумеется, далеко не каждый спортсмен готов обменять ценную награду на деньги, но всё же прецедентов в истории хватает. Одним из атлетов, решивших расстаться с золотом Игр, оказался чемпион Ванкувера Алексей Гришин.

Он сделал это ради спасения друга.

ПЕРВЫЙ БЕЛОРУССКИЙ ЧЕМПИОН

На Олимпиаду 2010 года в Ванкувер белорусский фристайлист Алексей Гришин, выступавший в дисциплине акробатика, отправлялся в статусе спортсмена опытного. В его коллекции имелись бронза Игр-2002 в Солт-Лейк-Сити, а также золотая, серебряная и бронзовая медали чемпионатов мира. Безусловно, атлет входил в число претендентов на награды, но в квалификации показал только седьмой результат.

В финале Алексею предстояло сразиться с 11 соперниками, представлявшими Канаду, Китай, США, Белоруссию и Швейцарию. Первый прыжок у Гришина получился неплохим – за него он получил 120,58 балла, уступив канадцу Кайлу Ниссену. Второй прыжок у белоруса вышел ещё более успешным – на 127,83 балла. Правда и на этот раз показать лучший результат не удалось – лидером в отдельно взятой второй попытке являлся американец Джерет Петерсон. Тем не менее, по сумме опередить уроженца Минска никому не удалось, и он стал первым чемпионом зимних Олимпийских игр в истории своей страны.

Источник фото: Getty Images

Позже белорусские спортсмены брали золотые медали на двух белых Олимпиадах кряду. Биатлонистке Дарье Домрачевой удавалось это сделать четырежды. По одному разу оказывались на верхней ступени пьедестала фристайлисты Алла Цупер, Антон Кушнир, Анна Гуськова и коллеги Белорусской ракеты по биатлонной команде, занявшие первое место в эстафете. У всех чемпионов в память о главной спортивной победе золотые медали остаются, а вот первый триумфатор зимней Олимпиады из Белоруссии лишился ценнейшей награды.

«ДРУГОЙ ВОЗМОЖНОСТИ НЕТ»

С 2010 по 2014 годы олимпийские медали Алексея Гришина хранились в Музее современной белорусской государственности. После Игр в Сочи награды вернулись спортсмену, а в 2019 году появились в качестве лота на онлайн-аукционе PR– Auction в США. Фристайлист не желал выставлять их на продажу публично, но сохранить анонимность ему не удалось. Достаточно быстро общественности стало известно, что первый белорусский чемпион зимней Олимпиады решил поменять ценные призы на деньги.

– Да, медали на самом деле выставлены на аукцион. Причина – одному моему близкому человеку предстоит серьезная операция и нужны очень большие деньги. Другой возможности помочь ему, кроме как продать медали, у меня, к сожалению, сейчас нет. Все вырученные деньги пойдут на лечение. Я не хотел пиариться на том, что помогаю ему. Будь то пиар, я бы назвал его дурным. Тяжело ли расставаться с золотом Олимпийских игр? Нет. Для меня жизнь человека важнее медали. Медаль – это всего лишь металл, – приводил слова Гришина портал tut.by.

Имя друга Алексей называть не стал, но журналисты, оценив наиболее вероятные варианты, пришли к выводу – речь о белорусском фристайлисте Дмитрии Раке, который на международном турнире в Китае получил страшные травмы головы и шеи, став в результате инвалидом.

Источник фото: Getty Images

«МЕДАЛЬ ВЕРНЁТСЯ»

Гришин уже пытался помочь своему коллеге, организовывал продажу георгиевских лент в Белоруссии, чтобы на вырученные деньги помочь потерявшим здоровье атлетам. Но олимпийский чемпион ничего не заработал, а напротив потерял пару тысяч долларов.

Изначальная цена золотой медали Ванкувера на аукционе составляла $ 5 тысяч, бронзы – $ 2,5 тысячи. Впрочем, Гришин на аукционе заработал намного больше – суммарно почти 100 тысяч долларов. Часть забрали себе организаторы торгов, но всё же и спортсмен получил неплохие деньги. Ещё один позитивный момент для Алексея: медали приобрёл неназванный белорусский коллекционер.

– Мы рады, что медаль вернётся в Белоруссию. Гришин планирует направить вырученные средства на операцию и другие медицинские расходы для близкого друга. Так что все оказались в выигрыше, – цитировал «Чемпионат» слова исполнительного директора аукциона Бобби Ливингстона.

Таким образом, Алексей сумел и найти приличную сумму на лечение своего друга, и страну без исторической награды не оставил.

источник: «Советский спорт»
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