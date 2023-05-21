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«Было пофиг и по барабану». Украинский чемпион обнялся с другом из России и вызвал скандал

Призёры Олимпийских игр показали истинные эмоции после успешного выступления. Но дружбу оценили не все.
«Было пофиг и по барабану». Украинский чемпион обнялся с другом из России и вызвал скандал
21 мая 2023 08:15
автор: Роман Толокнов
автор фото: Getty Images

Дружба россиянина Ильи Бурова и украинца Александра Абраменко сильнее политики и внешних обстоятельств. Спортсмены сохраняли тёплые отношения, несмотря на происходящее в мире.

Но совместная радость после очередного мощного успеха стала серьёзной проверкой для спортсменов. Александру даже пришлось публично оправдываться.

«Мы дружим»

Россиянина Илью Бурова и украинца Александра Абраменко можно смело считать звёздами первой величины в лыжной акробатике. Помимо прочих достижений, спортсмены выигрывали медали на двух последних Олимпиадах. Но соперники они исключительно на соревнованиях, а в жизни — близкие друзья.

Знакомство Ильи и Александра произошло в 2007 году, когда они только начинали заниматься фристайлом. Впервые подающие надежды акробаты встретились на совместном сборе в Чехии, где вместе со спортсменами из Белоруссии часто устраивали общий досуг.

Фристайлисты также постоянно пересекались на международных соревнованиях, где часто боролись за призовые места друг с другом. Настоящим триумфом для обоих обернулась Олимпиада в Пхёнчхане, где украинец стал чемпионом, а россиянин завоевал бронзу. Спортсмены искренне радовались двойному успеху: весь мир облетела фотография, где Илья и Александр обнимаются, поздравляя друг друга с олимпийскими наградами. Но это празднование вызвало волну критики со стороны украинских болельщиков из-за сложных отношений между странами. Абраменко даже пришлось оправдываться.

Источник фото: Getty Images

— Мы, спортсмены, между собой никогда не говорим о политике, только о спорте. Своих коллег из разных стран, в том числе и из России, я знаю много лет, мы дружим, никогда друг друга не обижаем. Илью я обернул нашим флагом в порыве сильных душевных эмоций, поздравил его с бронзовой наградой. Никаких политических моментов здесь искать не следует, — сказал Абраменко.

Буров поддержал друга в этой сложной ситуации, отреагировав также на гневные слова украинских фанатов.

— Я старался не обращать на это внимание. Просто вместе долго смеялись над этим всем. Это бред полный, что люди такое пишут! Нам было пофиг и по барабану, — сказал Илья в интервью «Спорт FM».

«Пожелали друг другу удачи»

С момента корейских Игр прошло ещё четыре года, но дружеские отношения спортсменов с тех пор не исчезли. Они так же тепло поддерживали друг друга и на Олимпиаде в Пекине.

На этот раз никому из друзей не удалось подняться на высшую ступень пьедестала их опередил китайский спортсмен Ци Гуанпу. Но по ещё одной личной медали Буров и Абраменко всё же завоевали. Украинец выиграл серебро, а нашему спортсмену вновь досталась бронза. Друзей разделили на пьедестале каких-то полтора балла. Другие спортсмены в главном финале грубо ошиблись, оставшись позади.

Источник фото: Getty Images

Для Украины серебряная медаль Абраменко стала единственной на Играх в Пекине. В таких случаях спортсменов на родине носят на руках, но Александра вновь ждала волна критики. Всё дело в том, что фристайлист снова отпраздновал успех вместе с другом из России. Буров вновь встал на защиту товарища.

— Хорошо, что нас обсуждают. Люди пишут: «Спорт вне политики!» Присылают разные фотографии и изображения со словами поддержки. Это очень классно. Обидно только, что украинцы из-за запрета не приезжают в Россию. После соревнований пожелали друг другу удачи, — сказал Илья по прилёте домой с Олимпиады.

Абраменко и Буров — яркий пример настоящей мужской дружбы, которая существует вне зависимости от различных факторов. Хочется видеть такие отношения как можно чаще.

источник: «Советский спорт»
«Было пофиг и по барабану». Украинский чемпион обнялся с другом из России и вызвал скандал
«Было пофиг и по барабану». Украинский чемпион обнялся с другом из России и вызвал скандал
Призёры Олимпийских игр показали истинные эмоции после успешного выступления. Но дружбу оценили не все.
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