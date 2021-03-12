ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАБиатлонФигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
КХЛ - плей-офф не начался Барыс 0 Металлург Мг 0 П1 2.95 Х 4.10 П2 2.00
Италия - Серия А 17:00 Лацио 0 Кротоне 0 П1 1.30 Х 6.20 П2 10.5
Россия - Премьер-Лига 19:00 Химки 0 Ростов 0 П1 2.70 Х 3.00 П2 3.10
Турция - Суперлига 19:00 Истанбул Башак 0 Бешикташ 0 П1 4.50 Х 3.70 П2 1.84
Германия - Вторая Бундеслига 20:30 Бохум 0 Гамбург 0 П1 2.75 Х 3.40 П2 2.55
Италия - Серия B 21:00 Читтаделла 0 Пиза 0 П1 1.88 Х 3.30 П2 4.70
Германия - Бундеслига 22:30 Аугсбург 0 Боруссия М 0 П1 4.30 Х 3.80 П2 1.85
Италия - Серия А 22:45 Аталанта 0 Специя 0 П1 1.29 Х 6.30 П2 11.0
Англия - Чемпионшип 22:45 Блэкберн Ровер 0 Брентфорд 0 П1 3.60 Х 3.50 П2 2.12
Италия - Серия B 23:00 СПАЛ 0 Виртус Энтелла 0 П1 1.80 Х 3.30 П2 5.30
Франция - Лига 1 23:00 Реймс 0 Лион 0 П1 7.20 Х 4.70 П2 1.46
Испания - Примера 23:00 Леванте 0 Валенсия 0 П1 2.37 Х 3.30 П2 3.30
Англия - Премьер-лига 23:00 Ньюкасл Юнайте 0 Астон Вилла 0 П1 3.80 Х 3.40 П2 2.10
Португалия - Примейра 23:30 Насьонал 0 Маритиму 0 П1 2.90 Х 3.00 П2 2.80
Буров превзошел даже Большунова. У России - первый двукратный чемпион мира этой зимы
12 марта 15:41
автор: Лев Тигай

Буров превзошел даже Большунова. У России - первый двукратный чемпион мира этой зимы

Продолжаются предолимпийские ЧМ по зимним видам спорта. В Казахстане два золота из двух в лыжной акробатике завоевал российский мастер фристайла Максим Буров.

Зимний сезон подходит к концу. Уже разыграны медали чемпионатов мира по 86 из 109 дисциплин, входящих в программу Олимпиады-2022 в Пекине. И кто бы мог подумать, что наибольших успехов среди наших спортсменов добьются не лыжники или конькобежцы, а представители фристайла?

АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН ГОДА

ЧМ по фристайлу обычно проводят вместе со сноубордистами, но в этом году китайские организаторы от него отказались. После чего FIS решила разбить чемпионат на несколько частей в разных местах – там, где проходят аналогичные кубковые этапы. Алма-Ате достались «спуск по кочкам», именуемый могулом, и акробатика.

В могуле, с которого все началось, наша сборная тоже не осталась без медалей. В его параллельной разновидности женский финал вообще получился целиком российским. Правда, эта дисциплина олимпийской не является. Зато у акробатов в пекинской программе появился новый, третий вид – турнир смешанных команд. И в казахской столице наши его благополучно выиграли. Пусть и не без труда: перед последней попыткой первыми шли американцы, но их лидер Кристофер Лиллис приземлился на спину, чем и воспользовался Максим Буров. Он не стал исполнять свой самый сложный прыжок (или полет?), сделав ставку на чистоту исполнения, и оказался прав: золото – у России.

В личном турнире об упрощениях речи уже не шло – наоборот, он получился рекордным по сложности за всю историю. Если на Играх-2018 в Пхенчхане комбинацию с базовой стоимостью в пять баллов из шести финалистов не пытался исполнять никто, а на предыдущем ЧМ в 2019-м – только один (причем неудачно), то в Алма-Ате на такой риск пошли сразу пятеро – включая трех наших «снежных акробатов». В результате и чемпион Буров, и серебряный призер Лиллис получили небывало высокие оценки - сильно за 130 баллов.

Правда, в Казахстане не было китайцев. Пусть они уже не доминируют в акробатике, как в начале десятых годов, и роль законодателя мод перешла к сборной России, к домашней Олимпиаде ее хозяева наверняка подготовят что-нибудь суперсложное. Хотя с другой стороны Буров в Алма-Ате стал чемпионом мира второй раз подряд. Первый титул был завоеван еще при китайцах, до эпидемии коронавируса.

Кроме того, 22-летний россиянин сейчас не знает равных и в Кубке мира. Там Буров одержал пять побед из пяти и еще в январе обеспечил себе второй в карьере Хрустальный глобус. Последний этап, который пройдет завтра все в той же столице Казахстана, станет лишь формальной точкой в суперсезоне абсолютного чемпиона по акробатике.

Фристайл. Чемпионат мира. Алма-Ата (Казахстан)

Акробатика

Мужчины. Финал

1. Максим Буров (Россия) – 135,00

2. Кристофер Лиллис (США) – 133,50

3. Павел Кротов (Россия) – 127,50

4. Пирмин Вернер (Швейцария) – 113,72

5. Илья Буров (Россия) – 83,00

Станислав Никитин (Россия) не прошел квалификацию.

Женщины. Финал

1. Лаура Пил (Австралия) – 106,46

2. Эшли Колдуэлл (США) – 101,74

3. Любовь Никитина (Россия) – 94,47

4. Дэниэль Скотт (Австралия) – 82,68

5. Анна Гуськова (Белоруссия) – 79,69

Анастасия Прыткова, Есения Пантюхова (обе – Россия) не прошли квалификацию.

Смешанные команды. Финал

1. Россия (Никитина, Кротов, М.Буров) – 300,94

2. Швейцария – 293,46

3. США – 283,97

4. Белоруссия – 247,74

Могул

Мужчины

1. Микаэль Кингсбери (Канада) – 87,36

2. Бенджамин Каве (Франция) – 82,43

3. Павел Колмаков (Казахстан) – 82,23

4. Никита Новицкий (Россия) – 81,34

…25. Артем Шульдяков (Россия) – 73,71

…48. Никита Андреев (Россия) – 35,45

Женщины

1. Перрен Лафон (Франция) – 82,11

2. Юлия Галышева (Казахстан) – 79,52

3. Анастасия Смирнова (Россия) – 79,41

…9. Виктория Лазаренко (Россия) – 76,28

…18. Анастасия Первушина (Россия) – 71,84

…32. Екатерина Огнева (Россия) – 48,78

Параллельный могул

Мужчины

Финал. Микаэль Кингсбери (Канада) – Мэтт Грэм (Австралия) – 80,51:67,57

За 3-е место. Икума Хорисима (Япония) – Брэнден Келли (Канада) – 80,31:0,00

Никита Новицкий, Михаил Алейников, Артем Шульдяков (все – Россия) выбыли в 1/16 финала

Женщины

Финал. Анастасия Смирнова (Россия) – Виктория Лазаренко (Россия) – 83,08:75,92

За 3-е место. Анастасия Городко (Казахстан) – Софьян Ганьон (Канада) – 79,42:78,62

Екатерина Огнева выбыла в 1/4 финала, Анастасия Первушина (обе - Россия) – в 1/16 финала.

Медальный зачет

ШОРТ-ТРЕК: У ЕЛИСТРАТОВА – БРОНЗА В МНОГОБОРЬЕ

Еще до фристайла, параллельно с последними гонками лыжного ЧМ, в Голландии прошел чемпионат мира по шорт-треку. Правда, по его результатам трудно делать какие-то олимпийские прогнозы. Во-первых, в этом виде спорта главным на ЧМ является титул в многоборье, которого на Играх нет – там только отдельные дистанции. И во-вторых, в Дордрехте не бежали не только китайцы, но и японцы, и, самое важное, корейцы, на прошлогоднем первенстве планеты взявшие 7 золотых медалей из 10. Без них получился этакий ЧЕ с добавлением США и Канады, которая тоже привезла не всех сильнейших. Скажем, легендарный Шарль Амлен в мужской команде был и даже выиграл на «полуторке» 14-е золото ЧМ в карьере, а вот лидер женской сборной Ким Бутен предпочла остаться дома.

А что же наши? Семен Елистратов дошел до финалов на всех трех дистанциях, но там особо не рисковал, чтобы не завалить суммарный зачет. Серебра на 500 м и бронзы на 1500 м ему вполне хватило для выхода в решающий трехкилометровый забег многоборья, и в итоге наш ветеран повторил свой лучший результат в абсолютном первенстве – стал третьим вслед за венгерскими братьями Лю. Год назад в многоборье у Елистратова тоже была бронза, но тогда он уступил двум корейцам. А большего за всю историю российского шорт-трека добивался лишь Виктор Ан и всего однажды – на золотом ЧМ-2014 после своего олимпийского триумфа в Сочи.

Константин Ивлиев, с блеском выигравший «пятисотку» на недавнем чемпионате Европы, в Дордрехте до спринтерского финала не дошел, причем его туда не пустил лично Елистратов. Из россиянок конкурентоспособной на ЧМ смотрелась одна Софья Просвирнова, да и той помешали три падения одно опаснее другого – не в обычной контактной борьбе посреди «толпы», а на ровном месте или даже кувырком. В общем, с учетом отсутствия азиатских лидеров особых надежд на медали Пекина-2022 этот чемпионат России не принес – разве что в эстафетах.

Шорт-трек. Чемпионат мира. Дордрехт (Голландия)

Медальный зачет

ШЕСТЬ ЗОЛОТЫХ БЕЗ ХОККЕЯ И «ФИГУРКИ»

Благодаря победному дублю Бурова Россия поднялась в суммарном зачете предолимпийских зимних ЧМ с восьмого места на пятое. Теперь у нас тридцать наград, шесть из которых - золотые: лыжника Александра Большунова, саночника Романа Репилова, конькобежки Ангелины Голиковой, сноубордистки Софии Надыршиной – и две буровские в фристайле. То есть, уже больше, чем перед Пхенчханом – в 2017-м российские «зимники» довольствовались четырьмя чемпионскими титулами. Причем то было еще до повальных дисквалификаций из-за допинг-скандала, связанного с сочинскими Играми.

Сейчас же россияне и на шести победах вряд ли остановятся. Пусть в США, где с сегодняшнего вечера по ближайший вторник будет разыграна последняя дюжина медальных комплектов ЧМ в сноуборде с фристайлом, нашим рассчитывать особо не на что, зато потом, в самом конце сезона, наступит черед хоккеистов и фигуристов. Уж последние-то подкачать не должны.

Думаю, в итоге должно получиться от 8 до 11 золотых. А это не шутки, это - почти как в Сочи.

Все медали зимних ЧМ-2021 по олимпийским дисциплинам

Оставшиеся чемпионаты мира этого сезона

11-16 марта. Сноуборд, фристайл (хаф-пайп, биг-эйр, слоупстайл). Аспен (США)

24-28 марта. Фигурное катание. Стокгольм (Швеция)

7-17 апреля. Хоккей (женщины). Галифакс, Труро (Канада)

16-18 апреля. Фигурное катание (командный ЧМ). Осака (Япония)

21 мая - 6 июня. Хоккей (мужчины). Рига (Латвия)

ЧМ-20201 по всем олимпийским разновидностям керлинга (мужчины, женщины, дабл-микст) отменены.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Mazda CX-5 и CX-9 обзавелись модификацией NoirРаскрыта цветовая палитра цветов Nissan AriyaАндрей Рублев вышел в полуфинал турнира в ДохеПутин отреагировал на инцидент с Большуновым на лыжной гонкеСамая яркая спортсменка сняла тренировку в обтягивающих лосинах"Мой рост 203 сантиметра и я люблю секс": Элизабет Кэмбидж
Казус Жиго — Фомина. Как «Спартак» нагнетает истерику перед дерби
В субботу 13 марта в Российской Премьер-Лиге огненное дерби «Динамо» - «Спартак». За хозяев все-таки сыграет амнистированный Даниил Фомин, а вот защитника гостей Самюэля Жиго КДК РФС не простил.
Месси — горе, а жителю Казани — радость. Как не забитый Лео пенальти помог «срубить» миллион
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "ПСЖ" - "Барселона" не нес в себе большой интриги. Но только не для тех, кто ставил на эту игру свои деньги.
«Спартак» проговорился. Вот почему клуб не спешит с поиском нового тренера
Красно-белые жалуются, что у них мало времени на выбор нового главного тренера. Звучит довольно нелогично.
Нагучев и Орзул сделали новые ставки на 10 матчей 6 футбольных лиг. Битва полов #2
"Плеймейкер" представляет второй выпуск "Битвы полов": перед каждыми футбольными выходными телекомментатор Роман Нагучев и телеведущая Мария Орзул дают прогнозы на пять матчей ведущих национальных чемпионатов.
Мяч, просвистевший у Роналду между ног, принес россиянам миллионы рублей
Сенсационная развязка ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Ювентус" - "Порту" обогатила многих любителей делать прогнозы. "Плеймейкер" узнал самые крупные выигрыши в БК "Лига Ставок".
«Господи боже мой». Баринов — о массовых увольнениях в «Локомотиве»
Народный артист РФ и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в интервью "Плеймейкеру" высказался о рестарте сезона и последних изменениях в его любимом клубе.
Скелет из шкафа. Зачем Черчесов вернул «скандалисту» Дзюбе капитанскую повязку
Станислав Черчесов окончательно уверовал, что сборная России – его вотчина, где он царь. Настолько вызывающим выглядит возвращение Артему Дзюбе статуса капитана в отборе ЧМ-2022.
Такого не было 16 лет. Месси и Роналду не попали в 1/4 финала Лиги чемпионов
На следующий день после вылета "Ювентуса" с Криштиану Роналду главный еврокубок покинула и "Барселона" Лионеля Месси. Впрочем, особых шансов в ответном матче с "ПСЖ" у каталонцев и не было.
«Совмещать с «Ледниковым периодом» не получится». Леонова — о возвращении Загитовой
Вице-чемпионка мира 2012 года и Алена Леонова оценила специально для "Плеймейкера" возможное возобновление карьеры олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
«Шакира из борделя»: почему фанаты оскорбили знаменитую певицу? Ставка на красоту #20
Героиней нашей рубрики стала самая известная в истории колумбийка, а по совместительству - жена футболиста "Барселоны" Жерара Пике.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Спартак в напряжении – Жиго, Тедеско, Джикия и другие неприятности

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика