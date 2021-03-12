Буров превзошел даже Большунова. У России - первый двукратный чемпион мира этой зимы

Правда, в Казахстане не было китайцев. Пусть они уже не доминируют в акробатике, как в начале десятых годов, и роль законодателя мод перешла к сборной России, к домашней Олимпиаде ее хозяева наверняка подготовят что-нибудь суперсложное. Хотя с другой стороны Буров в Алма-Ате стал чемпионом мира второй раз подряд. Первый титул был завоеван еще при китайцах, до эпидемии коронавируса.

В личном турнире об упрощениях речи уже не шло – наоборот, он получился рекордным по сложности за всю историю. Если на Играх-2018 в Пхенчхане комбинацию с базовой стоимостью в пять баллов из шести финалистов не пытался исполнять никто, а на предыдущем ЧМ в 2019-м – только один (причем неудачно), то в Алма-Ате на такой риск пошли сразу пятеро – включая трех наших «снежных акробатов». В результате и чемпион Буров, и серебряный призер Лиллис получили небывало высокие оценки - сильно за 130 баллов.

В могуле, с которого все началось, наша сборная тоже не осталась без медалей. В его параллельной разновидности женский финал вообще получился целиком российским. Правда, эта дисциплина олимпийской не является. Зато у акробатов в пекинской программе появился новый, третий вид – турнир смешанных команд. И в казахской столице наши его благополучно выиграли. Пусть и не без труда: перед последней попыткой первыми шли американцы, но их лидер Кристофер Лиллис приземлился на спину, чем и воспользовался Максим Буров. Он не стал исполнять свой самый сложный прыжок (или полет?), сделав ставку на чистоту исполнения, и оказался прав: золото – у России.

ЧМ по фристайлу обычно проводят вместе со сноубордистами, но в этом году китайские организаторы от него отказались. После чего FIS решила разбить чемпионат на несколько частей в разных местах – там, где проходят аналогичные кубковые этапы. Алма-Ате достались «спуск по кочкам», именуемый могулом, и акробатика.

Зимний сезон подходит к концу. Уже разыграны медали чемпионатов мира по 86 из 109 дисциплин, входящих в программу Олимпиады-2022 в Пекине. И кто бы мог подумать, что наибольших успехов среди наших спортсменов добьются не лыжники или конькобежцы, а представители фристайла?

Кроме того, 22-летний россиянин сейчас не знает равных и в Кубке мира. Там Буров одержал пять побед из пяти и еще в январе обеспечил себе второй в карьере Хрустальный глобус. Последний этап, который пройдет завтра все в той же столице Казахстана, станет лишь формальной точкой в суперсезоне абсолютного чемпиона по акробатике.

Фристайл. Чемпионат мира. Алма-Ата (Казахстан)

Акробатика

Мужчины. Финал

1. Максим Буров (Россия) – 135,00

2. Кристофер Лиллис (США) – 133,50

3. Павел Кротов (Россия) – 127,50

4. Пирмин Вернер (Швейцария) – 113,72

5. Илья Буров (Россия) – 83,00

Станислав Никитин (Россия) не прошел квалификацию.

Женщины. Финал

1. Лаура Пил (Австралия) – 106,46

2. Эшли Колдуэлл (США) – 101,74

3. Любовь Никитина (Россия) – 94,47

4. Дэниэль Скотт (Австралия) – 82,68

5. Анна Гуськова (Белоруссия) – 79,69

Анастасия Прыткова, Есения Пантюхова (обе – Россия) не прошли квалификацию.

Смешанные команды. Финал

1. Россия (Никитина, Кротов, М.Буров) – 300,94

2. Швейцария – 293,46

3. США – 283,97

4. Белоруссия – 247,74

Могул

Мужчины

1. Микаэль Кингсбери (Канада) – 87,36

2. Бенджамин Каве (Франция) – 82,43

3. Павел Колмаков (Казахстан) – 82,23

4. Никита Новицкий (Россия) – 81,34

…25. Артем Шульдяков (Россия) – 73,71

…48. Никита Андреев (Россия) – 35,45

Женщины

1. Перрен Лафон (Франция) – 82,11

2. Юлия Галышева (Казахстан) – 79,52

3. Анастасия Смирнова (Россия) – 79,41

…9. Виктория Лазаренко (Россия) – 76,28

…18. Анастасия Первушина (Россия) – 71,84

…32. Екатерина Огнева (Россия) – 48,78

Параллельный могул

Мужчины

Финал. Микаэль Кингсбери (Канада) – Мэтт Грэм (Австралия) – 80,51:67,57

За 3-е место. Икума Хорисима (Япония) – Брэнден Келли (Канада) – 80,31:0,00

Никита Новицкий, Михаил Алейников, Артем Шульдяков (все – Россия) выбыли в 1/16 финала

Женщины

Финал. Анастасия Смирнова (Россия) – Виктория Лазаренко (Россия) – 83,08:75,92

За 3-е место. Анастасия Городко (Казахстан) – Софьян Ганьон (Канада) – 79,42:78,62

Екатерина Огнева выбыла в 1/4 финала, Анастасия Первушина (обе - Россия) – в 1/16 финала.

Медальный зачет

ШОРТ-ТРЕК: У ЕЛИСТРАТОВА – БРОНЗА В МНОГОБОРЬЕ

Еще до фристайла, параллельно с последними гонками лыжного ЧМ, в Голландии прошел чемпионат мира по шорт-треку. Правда, по его результатам трудно делать какие-то олимпийские прогнозы. Во-первых, в этом виде спорта главным на ЧМ является титул в многоборье, которого на Играх нет – там только отдельные дистанции. И во-вторых, в Дордрехте не бежали не только китайцы, но и японцы, и, самое важное, корейцы, на прошлогоднем первенстве планеты взявшие 7 золотых медалей из 10. Без них получился этакий ЧЕ с добавлением США и Канады, которая тоже привезла не всех сильнейших. Скажем, легендарный Шарль Амлен в мужской команде был и даже выиграл на «полуторке» 14-е золото ЧМ в карьере, а вот лидер женской сборной Ким Бутен предпочла остаться дома.

А что же наши? Семен Елистратов дошел до финалов на всех трех дистанциях, но там особо не рисковал, чтобы не завалить суммарный зачет. Серебра на 500 м и бронзы на 1500 м ему вполне хватило для выхода в решающий трехкилометровый забег многоборья, и в итоге наш ветеран повторил свой лучший результат в абсолютном первенстве – стал третьим вслед за венгерскими братьями Лю. Год назад в многоборье у Елистратова тоже была бронза, но тогда он уступил двум корейцам. А большего за всю историю российского шорт-трека добивался лишь Виктор Ан и всего однажды – на золотом ЧМ-2014 после своего олимпийского триумфа в Сочи.

Константин Ивлиев, с блеском выигравший «пятисотку» на недавнем чемпионате Европы, в Дордрехте до спринтерского финала не дошел, причем его туда не пустил лично Елистратов. Из россиянок конкурентоспособной на ЧМ смотрелась одна Софья Просвирнова, да и той помешали три падения одно опаснее другого – не в обычной контактной борьбе посреди «толпы», а на ровном месте или даже кувырком. В общем, с учетом отсутствия азиатских лидеров особых надежд на медали Пекина-2022 этот чемпионат России не принес – разве что в эстафетах.

Шорт-трек. Чемпионат мира. Дордрехт (Голландия)

Медальный зачет

ШЕСТЬ ЗОЛОТЫХ БЕЗ ХОККЕЯ И «ФИГУРКИ»

Благодаря победному дублю Бурова Россия поднялась в суммарном зачете предолимпийских зимних ЧМ с восьмого места на пятое. Теперь у нас тридцать наград, шесть из которых - золотые: лыжника Александра Большунова, саночника Романа Репилова, конькобежки Ангелины Голиковой, сноубордистки Софии Надыршиной – и две буровские в фристайле. То есть, уже больше, чем перед Пхенчханом – в 2017-м российские «зимники» довольствовались четырьмя чемпионскими титулами. Причем то было еще до повальных дисквалификаций из-за допинг-скандала, связанного с сочинскими Играми.

Сейчас же россияне и на шести победах вряд ли остановятся. Пусть в США, где с сегодняшнего вечера по ближайший вторник будет разыграна последняя дюжина медальных комплектов ЧМ в сноуборде с фристайлом, нашим рассчитывать особо не на что, зато потом, в самом конце сезона, наступит черед хоккеистов и фигуристов. Уж последние-то подкачать не должны.

Думаю, в итоге должно получиться от 8 до 11 золотых. А это не шутки, это - почти как в Сочи.

Все медали зимних ЧМ-2021 по олимпийским дисциплинам

Оставшиеся чемпионаты мира этого сезона

11-16 марта. Сноуборд, фристайл (хаф-пайп, биг-эйр, слоупстайл). Аспен (США)

24-28 марта. Фигурное катание. Стокгольм (Швеция)

7-17 апреля. Хоккей (женщины). Галифакс, Труро (Канада)

16-18 апреля. Фигурное катание (командный ЧМ). Осака (Япония)

21 мая - 6 июня. Хоккей (мужчины). Рига (Латвия)

ЧМ-20201 по всем олимпийским разновидностям керлинга (мужчины, женщины, дабл-микст) отменены.