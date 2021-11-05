Федерация фристайла России обратилась с просьбой перенести этапы Кубка мира из Северной Америки

Федерация фристайла России (ФФР) обратилось к ОКР и международным федерациям с просьбой перенести действующие этапы в Северной Америке в другие страны. Российские спортсмены не могут въехать в Канаду и США с российскими вакцинами.

Дело в том, что с 8 ноября изменяются правила въезда в США. Российские вакцины от COVID-19 не вошли в список одобренных, поэтому члены сборной России не смогут попасть на территорию стран Северной Америки.

«У нас такая ситуация не только в США, но в Канаде. Для нас Северная Америка вообще проблемная с точки зрения участия в соревнованиях. Это же всё отборочные, квалификационные старты к Олимпиаде, а наши спортсмены попросту не имеют права там участвовать. В Канаду вообще въехать невозможно, так как там в приглашении на Кубок мира указано, что участники соревнований, непривитые четырьмя вакцинами Johnson & Johnson, Moderna, AstraZeneca и Pfizer не могут участвовать в стартах», - приводит слова президента федерации Алексея Курашова «Матч ТВ».

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.