ОКР призвал лишить американские этапы Кубка мира по фристайлу статуса олимпийской квалификации

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков начал работу по лишению американских этапов Кубка мира по фристайлу статуса олимпийской квалификации.

«Представители Федерации фристайла России рассказали, что их спортсмены не смогли принять участия в олимпийском отборе в США, несмотря на наличие въездных виз. После чего я лично обратился к главе ФИС, параллельно уведомив коллег из МОК. В связи с обстоятельствами, в которые попала сборная России, мы потребовали лишить эти соревнования, проводимые на территории США, статуса олимпийской квалификации. Так как нарушен главный принцип — у спортсменов нет равных возможностей для участия в этих стартах. А для нас, как и для МОК, спортсмены и их права являются приоритетом, и вся работа должна вестись в их интересах», - приводит слова Позднякова «Спорт-Экспресс».

Добавим, что причина, по которой российских спортсменов не пускают в Америку является то, что они не привиты признанными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцинами от коронавируса. На данный момент этого статуса не имеет российская вакцина «Спутник V».

Добавим, что на данный момент российских фристайлистов не пустили на соревнования в хафпайпу, которые проходят в США с 8 по 10 декабря.