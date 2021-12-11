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Буров одержал четвертую победу подряд на этапах Кубка мира

Соревнования проходят в финской Руке.
11 декабря 2021 16:45

Российский фристайлист Максим Буров победил на втором этапе Кубка мира в финском Руке в дисциплине «лыжная акробатика». Спортсмен набрал 133,03 балла.

На втором месте расположился швейцарец Ноэ Рот, заработавший 128,51 балла. Его соотечественник Пирмин Вернер замкнул тройку лучших (128,50).

Еще одни россияне Станислав Никитин (125,22) и Илья Буров (125,22) заняли пятое и 15-е позиции.

Таким образом, Максим Буров одержал четыре победы в четырех стартах сезона. Россиянин лидирует в общем зачете Кубка мира по лыжной акробатике с 400 очками.

источник: «Советский спорт»
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