Анастасия Таталина: Буду ждать реакции и личной встречи с министром спорта России

Российская фристайлистка Анастасия Таталина рассказала о причинах, которые заставили ее написать письмо министру.

– Съездив на недавний чемпионат России, я увидела реалии всей ситуации, которые сейчас существуют в наших дисциплинах, и потом решилась на это письмо. Понимаю, что при нынешней ситуации, когда нельзя выехать заграницу, то тренироваться негде.

Отношение со стороны руководства Федерации фристайла России не ведет к прогрессу. Буду ждать реакции и личной встречи с министром спорта России Олегом Матыцином для предметного разговора, – передает слова Таталиной «РИА Новости».

Ранее Таталина в открытом письме на имя министра спорта РФ Олега Матыцина, оказавшемся в распоряжении «Спорт-Экспресса», обвинила старшего тренера сборной России Никиту Васильева в том, что он требовал от нее перечислить половину заработанных за победу на ЧМ-2021 средств.

Позже Васильев рассказал «РИА Новости», что «в Федерации фристайла России никогда не существовало правила, чтобы кто-то требовал денег у спортсменов».