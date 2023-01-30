Чемпион мира по фристайлу Смейн погиб в Японии под лавиной

Чемпион мира по фристайлу 2015 года американец Кайл Смейн погиб в результате схода лавины в Японии, сообщают английские СМИ.

По данным источника со ссылкой на правоохранительные органы Японии, под лавину на горнолыжном курорте Хакуба Норикура попали пять человек. Трое смогли выбраться, а 32-летний Смейн и еще один спортсмен позже были обнаружены мертвыми.

Ранее метеорологические службы выпускали предупреждения о снегопадах и возможных лавинах. Однако отмечается, что лыжники катались вне пределов размеченного инструкторами склона.

Полиция Японии выясняет обстоятельства трагедии.