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Чемпион мира по фристайлу Смейн погиб в Японии под лавиной

Следствие выясняет обстоятельства трагедии.
30 января 2023 18:07
автор: Александр Евграфов

Чемпион мира по фристайлу 2015 года американец Кайл Смейн погиб в результате схода лавины в Японии, сообщают английские СМИ.

По данным источника со ссылкой на правоохранительные органы Японии, под лавину на горнолыжном курорте Хакуба Норикура попали пять человек. Трое смогли выбраться, а 32-летний Смейн и еще один спортсмен позже были обнаружены мертвыми.

Ранее метеорологические службы выпускали предупреждения о снегопадах и возможных лавинах. Однако отмечается, что лыжники катались вне пределов размеченного инструкторами склона.

Полиция Японии выясняет обстоятельства трагедии.

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