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Тренер Кротова отреагировал на новость о смерти подопечного

Спортсмен входил в состав национальной команды с 2011 года.
26 марта 2023 12:57
автор: Александр Поволоцкий

Старший тренер сборной России Александр Понгильский прокомментировал сообщение о смерти чемпиона мира по фристайлу Павла Кротова.

Напомним, что новость о кончине 30-летнего спортсмена распространила пресс-служба ФФР.

«Причины смерти мне пока неизвестны, вскрытие будет только в понедельник. Родственники сказали, что он умер во сне в ночь с пятницы на субботу. В сезоне после Олимпиады Павел не выступал, так как у него была травма колена. Он решал проблемы со здоровьем и планировал после восстановления вернуться в спорт», — цитирует Понгильского ТАСС.

Кротов выиграл чемпионат мира 2021 года в командной лыжной акробатике, а также становился бронзовым призером в индивидуальной.

источник: ТАСС
Тренер Кротова отреагировал на новость о смерти подопечного
Спортсмен входил в состав национальной команды с 2011 года.
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