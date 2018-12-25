Суд назначил рассмотрение иска Комиссаровой на 22 января

Комиссарова 15 февраля 2014 года на Олимпиаде в Сочи получила перелом позвоночника со смещением во время тренировки по ски-кроссу, после чего перенесла две операции. Спортсменка приняла решение продолжить восстановление в клинике доктора Блюма в Испании, где лечилась по 2016 год.

30 октября Комиссарова подала в суд на клинику, потому что занятия не привели к обещанному восстановлению двигательных функций бедер и ног.