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Фристайл25 декабря 2018 18:27Источник: «Р-Спорт»Автор: Спирин Дмитрий

Суд назначил рассмотрение иска Комиссаровой на 22 января

Невский районный суд Петербурга назначил на 22 января рассмотрение по существу иска фристайлистки Марии Комиссаровой (Чаадаевой), получившей перелом позвоночника со смещением, к испанской клинике, где она проходила реабилитацию

Комиссарова 15 февраля 2014 года на Олимпиаде в Сочи получила перелом позвоночника со смещением во время тренировки по ски-кроссу, после чего перенесла две операции. Спортсменка приняла решение продолжить восстановление в клинике доктора Блюма в Испании, где лечилась по 2016 год.
30 октября Комиссарова подала в суд на клинику, потому что занятия не привели к обещанному восстановлению двигательных функций бедер и ног.
Спортсменка просит взыскать 51 млн рублей убытков и компенсацию морального ущерба в размере 5 млн рублей. Третьим лицом по делу заявлен благотворительный фонд "Острова", который выступал оператором сбора пожертвований для Комиссаровой. Во вторник в Невском районном суде Петербурга продолжилось предварительное заседание по этому делу.
На заседании во вторник суд удовлетворил ходатайство о вызове в качестве свидетелей одного из пациентов клиники Олега Зюзина и ее сотрудницу Юлию Блюм, дочь доктора Блюма. Не исключено, что на это же заседание прибудет сама Комиссарова, на чем настаивает судья, сообщает агентство "Р-Спорт".
#комиссарова мария
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