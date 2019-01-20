Фристайл 20 января 2019 10:56 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Максим Буров выиграл этап Кубка мира

Российский фристайлист Максим Буров одержал победу на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в американском Лейк-Плэсиде.