Максим Буров выиграл этап Кубка мира

Российский фристайлист Максим Буров одержал победу на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в американском Лейк-Плэсиде.
Третье место в соревнованиях занял его соотечественник Станислав Никитин. Илья Буров - четвертый.
Фристайл
Кубок мира
Лейк-Плэсид, США
Лыжная акробатика
Мужчины
1. Максим Буров (Россия) – 129,86
2. Ван Синь Ди (Китай) – 121,27
3. Станислав Никитин (Россия) – 116,29
4. Илья Буров (Россия) – 113,72
5. Александра Абраменко (Украина) – 112,67
6. Пирмин Вернер (Швейцария) – 74,92...
20. Павел Кротов (Россия).