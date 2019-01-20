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Фристайл20 января 2019 10:56Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

Максим Буров выиграл этап Кубка мира

Российский фристайлист Максим Буров одержал победу на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в американском Лейк-Плэсиде.

Третье место в соревнованиях занял его соотечественник Станислав Никитин. Илья Буров - четвертый.

Фристайл

Кубок мира

Лейк-Плэсид, США

Лыжная акробатика

Мужчины

1. Максим Буров (Россия) – 129,86
2. Ван Синь Ди (Китай) – 121,27
3. Станислав Никитин (Россия) – 116,29
4. Илья Буров (Россия) – 113,72
5. Александра Абраменко (Украина) – 112,67
6. Пирмин Вернер (Швейцария) – 74,92...
20. Павел Кротов (Россия).

#буров максим#буров илья#никитин станислав#кубок мира по фристайлу
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