Мария Чаадаева: Пока не представляем, как изменится жизнь после рождения второго ребенка Бывшая фристайлистка готовится во второй раз стать мамой.

Бывшая российская фристайлистка Мария Чаадаева, выступавшая под девичьей фамилией Комиссарова, рассказала о том, как готовится к рождению второго ребенка.

«Пока не представляем, как изменится жизнь, но я стараюсь подготовиться, – сказала Чаадаева в интервью «Life.ru». – Мы уже наняли человека, который будет помогать нам первое время.

Помню по первой беременности, что сон очень важен для мамы, чтобы не впадать в эту послеродовую депрессию, максимально восстанавливаться. Придется на время отложить все дела по дому. Хорошо еще, что Матвей ходит в садик. Надеюсь, все будет хорошо!».

Напомним, во время тренировки перед выступлением на Олимпийских играх в Сочи Комиссарова сломала позвоночник. С тех пор спортсменка не может передвигаться самостоятельно.

В 2016 году Комиссарова вышла замуж за Алексея Чаадаева, также выступавшего за сборную России по фристайлу. В апреле 2017 года в семье Чаадаевых родился сын Матвей.