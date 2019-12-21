Президент Федерации фристайла России: Победа Демидовой – историческая - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
21 декабря 2019 14:55ФристайлЛипкин Антон

Президент Федерации фристайла России: Победа Демидовой – историческая

Демидова стала первой из представителей России, победившей на этапе Кубка мира в хафпайпе.

Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов прокомментировал победу российской фристайлистки Валерии Демидовой в дисциплине хафпайп на этапе Кубка мира в Сикрет Гардене.

«Мы долго шли к этому, у Леры были медали этапов Кубка мира и первенства мира, – приводит ТАСС слова Курашова. – Она достигла этого успеха заслуженно, у нее на Играх в Южной Корее было шестое место, это хороший результат. Сегодняшняя медаль – это историческая победа».

Демидова стала первая представительницей России, одержавшая победу в хаф-пайпе на Кубке мира. Всего на ее счету три попадания на подиум в этой дисциплине: одно золото и две бронзы.

Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Карен Хачанов: Рафа должен сказать, сколько мне заплатить за мастер-класс Хачанов проиграл Надалю в полуфинале турнира в Абу-Даби Циципас победил Джоковича и вышел в финал выставочного турнира в Абу-Даби
Есть 400! Спасибо, «Калгари», за распахнутые ворота Евгений Малкин из-за болезни пропустил пару матчей «Питтсбурга», продолжающего выступать без прооперированного Сидни Кросби. 18.12.2019 17:15 Хоккей Славин Виталий
Наши «братья» не хуже братьев Бе: Логинов – третий, Елисеев – четвертый На втором этапе Кубка мира, стартовавшем в Австрии, Россия взяла две медали в один день: вслед за Светланой Мироновой бронзу в спринте добыл Александр Логинов. 13.12.2019 18:15 Биатлон Тигай Лев
С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Карен Хачанов: Рафа должен сказать, сколько мне заплатить за мастер-класс Хачанов проиграл Надалю в полуфинале турнира в Абу-Даби Циципас победил Джоковича и вышел в финал выставочного турнира в Абу-Даби
Кучеров доигрался до запаса. Что происходит с лидером «Тампы» Никита Кучеров сумел-таки восстановиться после травмы, полученной в предыдущем туре в поединке с «Вашингтоном», и даже открыл счет в домашнем матче с «Оттавой» (4:3 ОТ). Однако, как и с «Кэпиталз», игру закончил задолго до финальной сирены. 18.12.2019 15:00 Хоккей Славин Виталий
Сергей Тарасов: На сборах девчонки делали по 200 выстрелов и вот результат В минувшие выходные в Хохфильцене завершился второй этап Кубка мира. А уже в четверг во французском Анси стартует третий. 18.12.2019 17:00 Биатлон Волохов Юрий
К ежедневным медалям привыкать рано. Наша мужская эстафета – только шестая Второй этап Кубка мира в Хохфильцене завершился эстафетной гонкой мужских команд. Сборная России финишировала на шестом месте. 15.12.2019 18:15 Биатлон Тигай Лев
Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка Дэвиса Первый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год. 25.11.2019 21:00 Теннис Мысин Николай
Прогресс остановился? Россиянки – без медалей в пасьюте После бронзы в спринте и серебра в эстафете российские биатлонистки не сумели выиграть еще одну награду. В гонке преследования лучшая из наших – Светлана Миронова – осталась 11-й. 15.12.2019 15:45 Биатлон Мысин Николай
Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай
Новости
16:04 Биатлон Бе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира во Франции, Логинов - 13-й
15:32 Хоккей Игроки «Куньлунь Ред Стар» и «Торпедо» устроили массовую драку
14:55 Фристайл Президент Федерации фристайла России: Победа Демидовой – историческая
14:51 Фристайл Демидова стала первой из России, победившей в хафпайпе на этапе Кубка мира
14:41 Футбол «Фиорентина» уволила Монтеллу
14:35 Футбол «Эвертон» объявил о назначении Анчелотти
14:28 Олимпиада Светлана Журова: Если доказать, что Родченков вносил изменения, это будет серьезным аргументом
14:21 Футбол «Крылья Советов» не намерены отпускать Соболева и Зиньковского
14:14 Футбол Миодраг Божович: Весной времени на раскачку не будет
14:10 Футбол Глава совета директоров «Крыльев Советов»: Результаты нас категорически не устраивают
14:07 Футбол Божович останется главным тренером «Крыльев Советов»
13:58 Хоккей Мэтью Майоне: Удивило, почему люди говорят в Беларуси на русском, имея свой язык
13:52 Хоккей Дэвид Немировски: Сыграли, как хотели, все остальное не украшает игру
13:46 Хоккей Крэйг Вудкрофт: В третьем периоде мы показали свой уровень, но догонять было поздно
13:42 Хоккей Сергей Светлов: «Адмиралу» было важно после двух поражений на выезде показать хорошую игру
13:31 Хоккей Максим Сушинский: Мы видим в Буйницком потенциал результативного нападающего
13:27 Хоккей «Авангард» подписал Буйницкого
13:07 Футбол «Монако» ведет переговоры с Бланом
12:59 Хоккей «Торпедо» разгромило «Куньлунь Ред Стар» в Пекине
12:52 Хоккей «Адмирал» победил минское «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Тепло и без осадков будет в выходные на Ставрополье
Неделя в Удмуртии: доклад главы, первый снегопад и виновники можгинской трагедии
Итоги недели в Башкирии: Деньги есть, но вам не хватит. Водка есть — не продадут
Вице-президент федерации Москвы Дмитрий Ходанович: Джиу-джитсу на подъеме!
Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ
Полиция Испании задержала подозреваемых в организации договорных матчей
Ольга Богословская: Россия страдает из-за борьбы за власть между МОК и ВАДА
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика