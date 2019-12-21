Президент Федерации фристайла России: Победа Демидовой – историческая

Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов прокомментировал победу российской фристайлистки Валерии Демидовой в дисциплине хафпайп на этапе Кубка мира в Сикрет Гардене.
«Мы долго шли к этому, у Леры были медали этапов Кубка мира и первенства мира, – приводит ТАСС слова Курашова. – Она достигла этого успеха заслуженно, у нее на Играх в Южной Корее было шестое место, это хороший результат. Сегодняшняя медаль – это историческая победа».
Демидова стала первая представительницей России, одержавшая победу в хаф-пайпе на Кубке мира. Всего на ее счету три попадания на подиум в этой дисциплине: одно золото и две бронзы.
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