Президент Федерации фристайла России: Победа Демидовой – историческая Демидова стала первой из представителей России, победившей на этапе Кубка мира в хафпайпе.

Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов прокомментировал победу российской фристайлистки Валерии Демидовой в дисциплине хафпайп на этапе Кубка мира в Сикрет Гардене.

«Мы долго шли к этому, у Леры были медали этапов Кубка мира и первенства мира, – приводит ТАСС слова Курашова. – Она достигла этого успеха заслуженно, у нее на Играх в Южной Корее было шестое место, это хороший результат. Сегодняшняя медаль – это историческая победа».

Демидова стала первая представительницей России, одержавшая победу в хаф-пайпе на Кубке мира. Всего на ее счету три попадания на подиум в этой дисциплине: одно золото и две бронзы.