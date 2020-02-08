Максим Буров победил в могуле на этапе Кубка мира в Дир-Вэлли Его брат Илья занял третье место.

Российский фристайлист Максим Буров стал победителем третьего этапа Кубка мира по акробатике в Дир-Вэлли (США).

21-летний Буров получил от судей 139,00 балла, опередив на 12,09 балла швейцарца Ноэ Рота. Третье место занял старший брат Бурова – Илья, у которого 123,98 балла. Еще один российский представитель Павел Кротов стал восьмым (89,14).

Максим Буров вышел в лидеры общего зачета, опередив не выступавшего в США китайца Ци Гуанпу. Илья Буров занимает пятое место, Кротов – восьмое.

Следующий этап Кубка мира пройдет 15 февраля в Москве.

Дир-Вэлли (США)

Кубок мира

Акробатика

3-й этап

1. Максим Буров (Россия) – 139,00

2. Ноэ Рот (Швейцария) – 126,91

3. Илья Буров (Россия) – 123,98…

Общий зачет: 1. М. Буров – 209 очков. 2. Ци Гуанпу (Китай) – 200. 3. Рот – 156… 5. И. Буров – 124… 8. Кротов – 109.