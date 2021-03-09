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Германия - Бундеслига 21:00 Альба 0 Ольденбург 0 П1 1.25 П2 4.00
Германия - Бундеслига 21:00 Лёвен Брауншве 0 Бавария 0 П1 7.90 П2 1.08
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Англия - Первая лига 22:00 Милтон-Кинс До 0 Блэкпул 0 П1 2.65 Х 3.50 П2 2.55
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Англия - Первая лига 22:45 Портсмут 0 Сандерленд 0 П1 2.00 Х 3.10 П2 4.00
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09 марта 12:56
автор: Максим Скороходов

Россиянки выиграли золотую и серебряную медали на чемпионате мира в параллельном могуле

Соревнования проходят в казахстанской Алма-Ате.

Российская спортсменка Анастасия Смирнова стала чемпионкой мира по фристайлу в дисциплине параллельный могул.

Серебро выиграла ее соотечественница Виктория Лазаренко.

Третьей стала хозяйка соревнований Анастасия Городко.

Фристайл

Чемпионат мира

Алма-Ата. Казахстан

Параллельный могул. Женщины

1. Анастасия Смирнова (Россия)

2. Виктория Лазаренко (Россия)

3. Анастасия Городко (Казахстан)

4. Софьян Ганьон (Канада)...

Екатерина Огнева (Россия) выбыла в 1/8 финала

источник: «Советский спорт»
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