Россиянки выиграли золотую и серебряную медали на чемпионате мира в параллельном могуле

Российская спортсменка Анастасия Смирнова стала чемпионкой мира по фристайлу в дисциплине параллельный могул.
Серебро выиграла ее соотечественница Виктория Лазаренко.
Третьей стала хозяйка соревнований Анастасия Городко.
Фристайл
Чемпионат мира
Российская спортсменка Анастасия Смирнова стала чемпионкой мира по фристайлу в дисциплине параллельный могул.
Серебро выиграла ее соотечественница Виктория Лазаренко.
Третьей стала хозяйка соревнований Анастасия Городко.
Фристайл
Чемпионат мира
Алма-Ата. Казахстан
Параллельный могул. Женщины
1. Анастасия Смирнова (Россия)
2. Виктория Лазаренко (Россия)
3. Анастасия Городко (Казахстан)
4. Софьян Ганьон (Канада)...
Екатерина Огнева (Россия) выбыла в 1/8 финала