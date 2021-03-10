Президент Федерации фристайла России - о мужском финале лыжной акробатики: Борьба была очень сильной

Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов прокомментировал выступление российских спортсменов в дисциплине лыжная акробатика.

«Илья Буров ошибся в финале, была очень серьезная битва. Мы считаем, что Пашу Кротова все-таки засудили, немного придержали очки. Он должен был бороться с Максимом Буровым за чемпионство или как минимум завоевать серебро. Но это спорт. Максим подтвердил свое чемпионство, выполнил прыжок без ошибок. Повторюсь, борьба в финале была очень сильной. И, конечно, мы очень довольны золотой медалью», - приводит слова Курашова ТАСС.

Напомним, что Илья Буров в финале стал пятым, Кротов - третьим, а Максим Буров - первым, защитив титул чемпиона мира в лыжной акробатике.