Матыцин поздравил российских спортсменов с завоеванием медалей чемпионата мира в лыжной акробатике

Министр спорта Российской федерации поздравил российских спортсменов Максима Бурова, Павла Кротова и Любовь Никитину с завоеванными медалями на чемпионате мира по фристайлу.

«Поздравляю Максима Бурова с победой в лыжной акробатике на чемпионате мира. Для нашего спортсмена это уже вторая золотая награда, выигранная на мировых первенствах, он уже побеждал на прошлом чемпионате мира, прошедшем в 2019 году. На соревнованиях в Алма-Ате Максим Буров подтвердил свой класс и уверенно обошел в финале всех соперников, доказав всем, что по-прежнему является сильнейшим в мире.

Поздравляю также Павла Кротова и Любовь Никитину, которые принесли нашей команде бронзовые медали в лыжной акробатике. Высокие результаты российских спортсменов в этой дисциплине вселяют надежду на их удачное выступление на предстоящих через год зимних Олимпийских играх в Пекине», - приводит ТАСС слова Матыцина со ссылкой на пресс-службу Министерства Спорта Российской Федерации.

Чемпионат мира по фристайлу в дисциплине лыжная акробатика проходил сегодня в казахстанской Алма-Ате.

Помимо россиян медали завоевали американцы Кристофер Лиллис и Эшли Колдуэлл (серебряные медали) и австралийка Пил Лаура, выигравшая женские соревнования.