Максим Буров: Отстоять титул чемпиона мира сложнее, чем завоевать его в первый раз

Двукратный чемпион мира в лыжной акробатике Максим Буров прокомментировал свое выступление на чемпионате мира в Алма-Ате.

«Выйти и отстоять свой титул чемпиона мира получилось гораздо волнительнее и сложнее, чем завоевать его в первый раз. Нужно было подтвердить свой статус чемпиона мира, и я справился. Хочу сказать спасибо всем тренерам, Федерации фристайла России и организаторам», -приводит слова Бурова ТАСС.

Напомним, что в среду Максим Буров защитил титул чемпиона мира в лыжной акробатике, также бронзовую медаль на соревнованиях завоевал другой россиянин Павел Кротов.