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11 марта 11:52
автор: Максим Скороходов

Кротов остался недоволен судейством в финале чемпионата мира по лыжной акробатике

Судьи поставили россиянина на третье место.

Российский фристайлист Павел Кротов, занявший третье место на чемпионате мира по лыжной акробатике, сказал, что не очень доволен оценкой судей своего финального прыжка.

«Эмоции зашкаливали вчера, была сильная борьба, высокий уровень. Все исполняли сложнейшие прыжки. Не очень доволен судейским решением и оценкой, но собой доволен. Продолжаем борьбу и еще себя покажем», - приводит слова Кротова ТАСС.

Ранее президент Федерации фристайла России Алексей Курашов заявил, что считает, что судьи придержали очки Кротову.

Напомним также, что в мужском финале лыжной акробатики чемпионом мира стал другой россиянин Максим Буров, а серебро выиграл американец Кристофер Лиллис.

источник: ТАСС
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