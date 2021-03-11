Россияне стали чемпионами мира по лыжной акробатике в командных соревнованиях

Российская команда, в составе которой выступали Любовь Никитина, Павел Кротов и Максим Буров, стали чемпионами мира в командных соревнованиях по лыжной акробатике.

Россияне показали результат 300,94 очков.

Серебро выиграла команда Швейцарии (Кэрол Бувард, Пирмин Вернер и Ной Рот), набравшая 293,46 очков.

Бронза досталась сборной США (Эшли Колдуэлл, Эрик Лугран и Кристофер Лиллис) с суммой в 283,97 очков.

Напомним, что накануне Никитина, Кротов и Буров завоевали в личных соревнованиях одну золотую и две бронзовые медали.