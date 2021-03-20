Таталина завоевала свою вторую медаль на чемпионате мира, выиграв бронзу в слоупстайле

На чемпионате мира по фристайлу в американском Аспене 20-летняя россиянка Анастасия Таталина завоевала бронзовую медаль в дисциплине слоупстайл.

Первое место в дисциплине, состоящей в исполнении серии акробатических прыжков, заняла француженка Тесс Ледье, получив от судей 83,90 балла. Серебро у Кристи Мьюр из Великобритании (81,000), а Таталина набрала в финале 78,55 балла.

Напомним, что ранее Анастасия впервые в истории российского фристайла стала чемпионкой мира в биг-эйре (акробатическом прыжке с большого трамплина).