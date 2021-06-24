Чемпионка мира в биг-эйре Таталина рада, что новые дисциплины привлекают внимание в России

Российская спортсменка Анастасия Таталина рассказала про свою реакцию на поздравления с победой на чемпионате мира 2021 года в биг-эйре.

«Очень ценю внимание, которое прочувствовала после победы на чемпионате мира, к моему виду спорта, и, в частности, ко мне. Я благодарна всем болельщикам, всем тем, кто оставлял свои поздравительные комментарии, а еще людям в соцсетях, которые писали и поздравляли. Старалась ответить каждому. Здорово, что наши молодые дисциплины в России привлекли столько внимания. Это не может не придавать уверенности в том, что ты делаешь», - приводит слова Таталиной Sport24.ru.

Добавим, что россиянка также выиграла юниорский чемпионат мира в биг-эйре и стала второй в слоупстайле в 2018 году.