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Российского бойца безжалостно утопила пьяная толпа. Он заступился за беременную женщину

Правосудия не удалось избежать никому.
Российского бойца безжалостно утопила пьяная толпа. Он заступился за беременную женщину
07 июля 2023 14:00
автор: Сергей Чиков
автор фото: Соцсети Сергея Чуева

Имя Сергея Чуева, мастера спорта по греко-римской борьбе, стало известно широкой российской аудитории лишь после громкого инцидента в столице. Боец не побоялся заступиться за беременную женщину перед лицом пьяной толпы, за что в конечном счёте поплатился жизнью.

«ОН МИМО НИКОГДА НЕ ПРОЙДЁТ»

Произошел инцидент в июне 2019 года. В один из вечеров Чуев гулял по парку в Южном Бутово вместе со своей девушкой. В это время он заметил, как толпа пристает к девушке. Борец не прошел мимо, поначалу попытавшись уладить вопрос мирным путем. »Что вы делаете?», - прокричал он. На это последовал агрессивный ответ - началась перепалка.

Сил и подготовки Сергея не хватило для того, чтобы справиться с тремя пьяными людьми. Они повалили его и стали избивать. В этот момент он упал в пруд, выбраться из которого ему не дали. Спортсмен захлебнулся, а преступники поспешили как можно скорее скрыться с места происшествия. Прохожие впоследствии вытащили его из воды и вызвали скорую помощь, но вернуть бойца к жизни врачи не смогли.

- Я всегда этого боялся, потому что он мимо никогда не пройдет. Чего боялся, то и получилось… Жениться он не успел, всегда всем помогал, - вспоминал отец Чуева.

НЕИЗБЕЖНАЯ РАСПЛАТА

По камерам наблюдения преступников удалось быстро вычислить. Их обнаружили уже на следующий день в местном торговом центре: зачинщики даже не стали сопротивляться. Под обвинением оказались шестеро граждан Таджикистана. Им предъявили обвинение по статье »Убийство».

соцсети Сергея Чуева

Спустя некоторое время уголовное дело попытались свернуть: у следствия не хватало доказательной базы. Однако широкий общественный резонанс истории заставили органы вернуться к вопросу и в итоге отправить виновных за решетку.

Четверых мужчин обвинили в побоях, двух других - в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. В суде преступники отрицали свою вину до последнего и перекладывали ответственность друг на друга. В какой-то момент, пытаясь оправдаться за содеянное, подсудимые даже заявили, что виновницей конфликта была… подруга Сергея, которая задела одного из таджикистанцев плечом. Избежать наказания ни одному из преступников не удалось: они получили срок от 4 до 7,5 лет колонии общего режима.

источник: «Советский спорт»
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