Российского бойца безжалостно утопила пьяная толпа. Он заступился за беременную женщину

Имя Сергея Чуева, мастера спорта по греко-римской борьбе, стало известно широкой российской аудитории лишь после громкого инцидента в столице. Боец не побоялся заступиться за беременную женщину перед лицом пьяной толпы, за что в конечном счёте поплатился жизнью.

«ОН МИМО НИКОГДА НЕ ПРОЙДЁТ»

Произошел инцидент в июне 2019 года. В один из вечеров Чуев гулял по парку в Южном Бутово вместе со своей девушкой. В это время он заметил, как толпа пристает к девушке. Борец не прошел мимо, поначалу попытавшись уладить вопрос мирным путем. »Что вы делаете?», - прокричал он. На это последовал агрессивный ответ - началась перепалка.

Сил и подготовки Сергея не хватило для того, чтобы справиться с тремя пьяными людьми. Они повалили его и стали избивать. В этот момент он упал в пруд, выбраться из которого ему не дали. Спортсмен захлебнулся, а преступники поспешили как можно скорее скрыться с места происшествия. Прохожие впоследствии вытащили его из воды и вызвали скорую помощь, но вернуть бойца к жизни врачи не смогли.

- Я всегда этого боялся, потому что он мимо никогда не пройдет. Чего боялся, то и получилось… Жениться он не успел, всегда всем помогал, - вспоминал отец Чуева.

НЕИЗБЕЖНАЯ РАСПЛАТА

По камерам наблюдения преступников удалось быстро вычислить. Их обнаружили уже на следующий день в местном торговом центре: зачинщики даже не стали сопротивляться. Под обвинением оказались шестеро граждан Таджикистана. Им предъявили обвинение по статье »Убийство».

соцсети Сергея Чуева

Спустя некоторое время уголовное дело попытались свернуть: у следствия не хватало доказательной базы. Однако широкий общественный резонанс истории заставили органы вернуться к вопросу и в итоге отправить виновных за решетку.

Четверых мужчин обвинили в побоях, двух других - в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. В суде преступники отрицали свою вину до последнего и перекладывали ответственность друг на друга. В какой-то момент, пытаясь оправдаться за содеянное, подсудимые даже заявили, что виновницей конфликта была… подруга Сергея, которая задела одного из таджикистанцев плечом. Избежать наказания ни одному из преступников не удалось: они получили срок от 4 до 7,5 лет колонии общего режима.