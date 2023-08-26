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Российская чемпионка вытащила утопленника с того света. У парня уже не билось не сердце

Героиню наградили почётной медалью.
Российская чемпионка вытащила утопленника с того света. У парня уже не билось не сердце
26 августа 2023 10:00
автор: Сергей Колесников
автор фото: Соцсеть Алёны Стародубцевой

Алёна Стародубцева прославилась как героиня ещё в пору коронавирусных ограничений. Чемпионка России по вольной борьбе не побоялась отправиться в «красную зону» в самый разгар пандемии, где как студент-медик ухаживала за пациентами. Спустя год девушка совершила ещё один громкий подвиг. Спортсменка пришла на помощь молодому человеку, которого отчаянно пыталась привести в чувство целая толпа. Алёна буквально вытащила парня с того света.

Из спорта – в медицину

Стародубцева вошла в состав взрослой сборной ещё в 2002 году. Уроженке Красноярска было всего 17 лет – ей потребовалось время, чтобы пробиться в элиту российской вольной борьбы. Но, однажды попав в число сильнейших, она уже не сходила с вершины почти целое десятилетие.

Свою первую медаль национального первенства Алёна завоевала в 2007 году, после чего не выпадала из призовой тройки четыре года подряд. Золото же покорилось спортсменке лишь в 2015 году, на который пришёлся пик её формы. Тогда же Стародубцева стала двукратной чемпионкой Кубка европейских наций это достижение остаётся главным в международной карьере девушки.

Последнюю медаль на чемпионате страны Стародубцева выиграла два года назад: на турнире в Улан-Удэ 36-летней спортсменке досталось серебро. К тому моменту Алёна уже занималась устройством своего профессионального будущего, понимая, что скоро ей придётся завершить выступления.

Федерация спортивной борьбы России

Девушка решила получить образование, отличное от спортивного, и поступила медицинский техникум – с тем, чтобы впоследствии вернуться в спорт в качестве специалиста по реабилитации или тренера. Тогда же, будучи студенткой, она изъявила желание помогать коронавирусным больным в одной из местных поликлиник. О её героизме в 2020 году писало множество СМИ: спортсменка успевала и работать с пациентами, и тренироваться, успешно участвуя во внутренних соревнованиях.

«Смелые и решительные действия»

В 2022 году о героизме Стародубцевой заговорили снова. В прошлом августе спортсменка вместе с сестрой отправилась отдыхать на озеро Песчанка в родном Красноярском крае. Когда девушки прибыли на место, вскоре стало понятно, что на пляже произошла трагедия. Обеспокоенные люди бежали к человеку, лежащему на песке. Родственники парня пытались привести его в чувство, но ничего не помогало.

Соцсеть Алёны Стародубцевой

Сестра Алёны не могла бежать из-за травмы, так что на помощь человеку отправилась сама спортсменка-медик. Стародубцева тут же выяснила, что парня только что вытащили из озера, и рассчитала время, проведённое им под водой: почти пять минут. Сердце несчастного уже не билось – ему требовалась срочная реанимация.

Чемпионка России принялась делать парню массаж сердца. Эта процедура занимает не более получаса, однако Алёна продолжала откачивать утопленника все сорок минут – и, к счастью, её упорство помогло. Сердце молодого человека начало биться вновь: девушка буквально вернула его с того света.

Впоследствии весной 2023 года Стародубцева получила медаль «За спасение погибавшего». В указе о награждении героини, подписанном президентом страны, были отмечены её «смелые и решительные действия».

источник: «Советский спорт»
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