Россияне доминируют на чемпионате мира. Просто впечатляющая статистика!

На международных соревнованиях российских спортсменов не жалуют, но кое-куда наши ребята всё-таки пробиваются. Одним из таких турниров станет чемпионат мира по борьбе, который пройдёт в Белграде с 16 по 24 сентября. Россияне, судя по всему, вообще станут титульной нацией грядущих стартов. Многие воспитанники нашей борцовской школы выступают за другие страны.

Под нейтральным флагом

В Сербии к российским спортсменам относятся гораздо лучше, чем в остальной Европе. Совсем недавно стало известно, что наших гребцов, пусть и в ограниченном количестве, но допустили до чемпионата мира в Белграде — важнейшее решение на фоне отказов других стран. Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили даже считает, что сербы не станут разводить наших атлетов с украинскими.

— Я убеждён, что такое исключено, в том числе и со стороны наших украинских братьев. У нас давняя традиция отношений, и такие вещи унижают личностей, которые это тиражируют. Никто ничего учитывать и никого разводить по сетке не будет. Я считаю, это неправильно — всё должно быть по правилам и соответствовать уставу и техническому регламенту соревнований, — сказал Мамиашвили ТАСС.

РИА Новости

Теперь же Сербия готова приютить и наших борцов. Объединённый мир борьбы (UWW) допустил на ЧМ в Белграде 209 российских и белорусских спортсменов, об этом сообщается на официальном сайте организации. Выступать наши парни будут под нейтральным флагом и в случае победы не услышат гимна страны. Однако это хороший шанс пробиться на Олимпиаду: всего на турнире будет разыграно 90 путёвок в Париж.

Если посмотреть на состав участников, то окажется, что россияне откровенно доминируют на чемпионате мира. Помимо тех, кто выступит под нейтральным флагом, в Белград отправятся и представители других стран, прошедшие российскую борцовскую школу. Таких тоже немало.

Дагестан рулит

Всего в разных сборных, которые отправятся на ЧМ, будет 44 российских легионера-вольника. Есть среди них в том числе довольно известные спортсмены, бравшие медали престижных соревнований. Один из них — 38-летний Магомед Ибрагимов — уроженец Махачкалы, бравший бронзу Олимпиады в Рио. Однако победить на чемпионате мира спортсмену пока ещё не удавалось. Из всех «заграничных» россиян такое достижение есть только у 30-летнего Зелимхана Абакарова, представляющего Албанию.

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Дагестанская школа борьбы вообще будет представлена на турнире очень широко. Из 44 российских легионеров на чемпионате мира 23 прошли именно её. Также в Сербию под разными флагами приедут по семь представителей якутской и осетинской школы, четверо чеченцев, а также по одному выходцу из Бурятии, Ингушетии и Калининграда.

Подобная статистика по-настоящему впечатляет и является комплиментом всей российской борцовской школе - прежде всего вольной. Хочется верить, что поездка в Сербию получится успешной для наших спортсменов, под каким бы флагом они ни выступали.